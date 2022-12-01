ЧМ. Канада - Марокко 1:2. Одни с комплиментами, другие - с 1/8 финала

Чемпионат Мира-2022. Третий тур. Группа F

Аль Тумама. "Аль Тумама Стадиум"

: Агер 40 (автогол) - Зиеш 4, Эн-Несири 23

: Борян, Джонстон, Миллар, Витория, Адекугбе (И. Коне 60), Кайе (Хатчинсон 60), Осорио (Лэрия 65), Бьюкенен, Хойлетт (Возерспун 76), Ларин (Дэвид 60), Дэвис

: Буну, Хакими (Джабран 85), Саисс, Агер, Мазрауи, Амрабат, Унаи (Эль-Ямик 77), Буфаль (Абухлаль 65), Зиеш (Хамдалла 77), Эн-Несири, Сабири (Амалла 65)

: Хойлетт 7, Осорио 26, Адекугбе 45+2, Витория 84

: Рафаэль Клаус (Бразилия)

В Канаде усиленно пытались довести до сведения всех, и прежде всего - самих себя, что их Чемпионат Мира вовсе не закончен. Главный тренер Джон Хердман заявил, что целей ещё достаточно. Первый "сухой" матч в истории на турнире, первое очко или победа. А главное - заявка о том, что сборная движется в правильном направлении к домашнему Чемпионату Мира-2026. Она и вправду симпатична. Но Марокко сейчас просто взрослее и качественнее.

Хотя можно предъявлять претензии насчёт ударов по воротам (всего восемь), первый тайм на самом деле очень понравился. Атмосфера, главным образом благодаря марокканским болельщикам, была замечательной, обе команды пытались действовать максимально быстро и максимально агрессивно. Претензии, правда, можно ещё предъявить к соотношению сил. Марокканцы выглядели на голову, если не на две выше и, казалось, убивали всю интригу.

Убивала интригу ещё и дикая наивность канадцев, не игравших на Чемпионатах Мира 36 лет. В первом туре они не реализовали пенальти и пропустили гол в раздевалку, во втором забили ранний гол, но пропустили два в раздевалку и развалились. Здесь сразу же Витория отдал слишком слабый пас назад, Борян вышел за пределы штрафной и успел, но выбил мяч туда, где и близко канадцев не было. Зато был Зиеш, пробивший с 35-ти метров в пустые ворота.

После десяти минут шока "Кленовые листья" опомнились, начали бороться, играть жёстко, прессинговать, как они любят. Но главным образом раз за разом пропускали длинные забросы, контратаки. Несколько раз им удалось отчаянно прервать последний пас. Длинный заброс Хакими справа не удалось. Эн-Несири убежал от двух защитников, принял мяч, пробил и стал первым марокканским игроком в истории, забивавшим на двух Чемпионатах Мира.

В концовке тайма марокканцы сами вернули соперника в игру. Конкретно - центральный защитник Агер. Вначале он перевёл прострел Адекугбе в собственные ворота (первый пропущенный "Львов Атласа" на турнире), затем залез в минимальный офсайд во время штрафного, когда Эн-Несири забил слёта. Это позволило канадцам начать второй тайм вдохновенно, по-настоящему завладеть инициативой. Уже все чаще игра выглядела как "автобус" команды Агера.

На 72-ой минуте Хатчинсон, второй старейший полевой игрок на Мундиалях, замкнул угловой головой в перекладину, от которой мяч опустился на линию ворот. Больше половины - даже за линию. А на 85-ой Буну, уроженец Монреаля, вдруг чуть не подарил бывшим соотечественникам гол. Начав жонглировать мячом в своей штрафной. Но все же успел раньше Дэвиса. И его нынешнее Отечество удержалось.

После четырёх поражений Марокко впервые побеждает на Чемпионатах Мира неевропейскую команду. Впервые одерживает две победы на одном Мундиале. Впервые после 1986-го года выходит из группы. И никто не может сказать, что собранная, мощная команда не заслужила этого. А Канада надеется научиться и уже не быть такой наивной через четыре года. Будем ждать её.