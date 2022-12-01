Хорватия - Бельгия 0:0. Промахи Лукаку оставили бельгийцев без плей-офф

Чемпионат мира. Групповой этап

Группа F, третий тур

Эр-Райян, стадион Ахмед бин Али

Хорватия - Бельгия 0:0

Бронзовый призёр минувшего Мундиаля покидает Катар уже на групповом этапе, так и не сумев забить действующему вице-чемпиону. Время не пошло на пользу обоим командам, но за эти четыре года Эден Азар, Вертонген и компания состарились куда быстрее, чем Лука Модрич и тот же Перишич. На фоне победа Марокко в параллельной встрече с канадцами, лишь один из призёров минувшего Чемпионата мира проходил дальше. И им оказались "шашковые", удержавшие нули на табло благодаря промахам Ромелу Лукаку.

Первый тайм оказался пустой тратой времени для Бельгии. Стартовый план Роберто Мартинеса оказался недееспособным. Де Брюйне высоко располагался ближе к правому флангу, но мяч до лидера доходил редко. А когда доходил, то пасовать Кевину было некуда – Троссард в роли ложной девятки и не менее миниатюрный Мертенс стали лёгкими жертвами для Гвардиола и Ловрена. К тому же Хорватия всецело контролировала игру. Центр поля во главе с Модричем уверенно держали мяч, хотя в штрафную славяне заходили редко.

Впечатляла и игра "шашковых" без мяча. При благоприятном счёте команда Златко Далича всё равно встречала соперника высоким прессингом. И это давление существенно тормозило атаки "красных дьяволов". Двумя самыми яркими эпизодами первой половины стал пенальти на Крамариче, отменённый из-за миллиметрового офсайда, и самоотверженная работа Перишича в обороне – Иван блестяще прервал редкую опасную атаку Бельгии двумя подкатами близ своих ворот.

После перерыва рисунок игры существенно изменился. У возрастных хорватов стали заканчиваться силы для высокого прессинга, а Роберто Мартинес в ответ стал бросать своих в бой своих звёзд. С каждой заменой у Хорватии качество футболистов падало, а у Бельгии – росло. Другое дело, что большая часть звёзд Мартинеса оказались в ужасающей форме.

Первым в бой был брошен Ромелу Лукаку, заменивший Мертенса. Это решило сразу две проблемы: теперь Бельгия могла проходить прессинг за счёт забросов на атлетичного Рома, а также в штрафной наконец появился наконечник, способный выигрывать борьбу у центрбеков соперника. 15 минут второй половины Хорватия ещё давила, и огрызнулась неплохими ударами со средней и дальней дистанции от Ковачича, Брозовича и Модрича.

Но затем наступило время Ромелу Лукаку и его хит-парада промахов. Йошко Гвардиол провёл блестящий матч, выиграл множество ключевых единоборств в штрафной и здорово начинал атаки Хорватии после перерыва. Но в одиночку защитник Лейпцига Лукаку не сдержал.

На 60-й минуте Лукаку потерял первый убойный момент. Хорваты единственный раз за матч забыли Де Брюйне между линий, Кевин быстро вывел Карраско сам на сам, но удар Янника Ливакович взял. На добивание Лукаку остался наедине с пустующим правым углом ворот, но с нескольких метров Ромелу врезал в штангу. Через несколько минут Лукаку не попал в ворота после удара головой с нескольких метров – Ливакович ошибся на выходе. В данном эпизоде мяч ушёл за пределы поля в момент кросса КДБ, но Ромелу это никак не оправдывает.

В концовке Хорватия совсем присела к воротам, а игру Бельгии оживили выход Доку и братьев Азаров. Благодаря реактивному Доку у Лукаку было ещё два шанса. Сначала Ром неудачно подставил ногу у линии вратарской. А при финальном штурме не сумел нормально обработать мяч, и вновь упустил возможность забить, находясь уже во вратарской зоне.

Хорватия полностью заслужила проход дальше за счёт сильного первого часа игры, в котором они всецело контролировали ход встречу. Но в последние полчаса Бельгия только чудом не запихнула мяч в ворота Ливаковича. И имя этого чуда – плохая форма бедолаги Ромелу Лукаку.

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Модрич, Брозович, Ковачич (Майер, 90+2) – Крамарич (Пашалич, 64), Ливая (Петкович, 64), Перишич

Бельгия: Куртуа – Менье (Эден Азар, 87), Алдервейрелд, Вертонген, Кастань – Дендонкер, Витцель – Де Брюйне, Мертенс (Лукаку, 46), Карраско – Троссард (Т. Азар, 59)

Предупреждение: Дендонкер 66