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Куртуа сыграл свой 100-й матч за сборную Бельгии. 50 из них он отстоял "всухую"

Чемпионат мира FIFA
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Но на этом ЧМ это не помогло бельгийцам

Куртуа сыграл свой 100-й матч за сборную Бельгии. 50 из них он отстоял "всухую"

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа провел свой 100 матч в составе национальной команды.

Бельгиец отстоял на ноль в матче ЧМ-2022 со сборной Хорватии (0:0).

30-летний голкипер дебютировал в составе сборной Бельгии в ноябре 2011 года, сыграв против сборной Франции на выезде в товарищеском матче. Примечательно, что дебютная игра Куртуа стала для него также первым "сухарем" — матч с Францией завершился вничью 0:0.

Всего за 100 матчей в составе сборной Бельгии Куртуа 50 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности, одержав 72 победы.

Вратарь сыграл на трех чемпионатах мира (2014, 2018 и 2022) и на двух чемпионатах Европы (2012 и 2020).

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В статье: Бельгия Тибо Куртуа
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