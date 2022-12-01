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Куртуа сыграл свой 100-й матч за сборную Бельгии. 50 из них он отстоял "всухую"
Но на этом ЧМ это не помогло бельгийцам
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа провел свой 100 матч в составе национальной команды.
Бельгиец отстоял на ноль в
30-летний голкипер дебютировал в составе сборной Бельгии в ноябре 2011 года, сыграв против сборной Франции на выезде в товарищеском матче. Примечательно, что дебютная игра Куртуа стала для него также первым "сухарем" — матч с Францией завершился вничью 0:0.
Всего за 100 матчей в составе сборной Бельгии Куртуа 50 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности, одержав 72 победы.
Вратарь сыграл на трех чемпионатах мира (2014, 2018 и 2022) и на двух чемпионатах Европы (2012 и 2020).
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