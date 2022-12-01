Куртуа сыграл свой 100-й матч за сборную Бельгии. 50 из них он отстоял "всухую"

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа провел свой 100 матч в составе национальной команды.

Бельгиец отстоял на ноль в матче ЧМ-2022 со сборной Хорватии (0:0) .

30-летний голкипер дебютировал в составе сборной Бельгии в ноябре 2011 года, сыграв против сборной Франции на выезде в товарищеском матче. Примечательно, что дебютная игра Куртуа стала для него также первым "сухарем" — матч с Францией завершился вничью 0:0.

Всего за 100 матчей в составе сборной Бельгии Куртуа 50 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности, одержав 72 победы.

Вратарь сыграл на трех чемпионатах мира (2014, 2018 и 2022) и на двух чемпионатах Европы (2012 и 2020).