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Коста-Рика - Германия 2:4. Кризис немецкого футбола

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Бундестим побеждает в драматичном матче, но вылетает из Чемпионата мира

Коста-Рика - Германия 2:4. Кризис немецкого футбола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Ein Neuanfang! И ничего меньше. Таковы минимальные требования немецких болельщиков после второго подряд вылета их национальной сборной после группового раунда Чемпионата мира. "Bierhoff raus!" "Flick raus!" Кричат наиболее отчаянные. Вероятно должностные лица DFB и главный тренер сохранят свои должности, но к домашнему Чемпионату Европы-2024 Германии точно нужно привести в порядок свою сборную. Нужна перезагрузка…

Не надо в чем-то винить Испанию, которая сегодня не помогла немцам, проиграв Японии. Причины вылета нужно искать в себе. Германия не должна была проигрывать Японии в первом матче. Она должна была побеждать Испанию во втором туре.

Но могла ли Германия добиться этих результатов? Можно посмотреть на показатели xG, согласно которым Бундестим в групповом этапе опережает все другие сборные в групповом этапе. Но на Мундиалях побеждают не те команды, которые создают больше всех шансов. Одна из главных проблем сборной Германии – у нее не было прочного фундамента. В каждом из трех матчей Флик менял четверку защитников, и результат каждый раз был неутешительный. Без хорошей обороны шансов на большом турнире не так уж и много.

Когда нервничают защитники, нервничает и вся команда. Это было заметно, как в игре с Японией, так и в поединке против Коста-Рики. В первом туре Германия держала игру под своим контролем, ввела в счете, но затем пропустила дважды после ошибок и команду как будто подменили.

Сегодня сюжет повторился. Гнабри вывел Бундестим вперед на десятой минуте, забив головой после кросса Раума, и взяв мяч в руки побежал к центральному кругу. Германия демонстрировала свою решительность, и намерение победить с крупным счетом. Навас творил суперсейвы, и казалось, что у Коста-Рики не будет никаких шансов.

Но забить второй гол Германии не удавалось. Игроки Коста-Рики старались закрывать пространство между линиями и бросались под удары. Сколько бы на дриблинге Мусиала не прошел футболистов, ему не удавалось пробить. У Бундестима закончились идеи, Раум и Киммих принялись кроссы, но Мюллер, вновь выполнявший роль центрфорварда – это не футболист для таких передач и никогда им не был. Сенсация второго тура Фюллькруг оставался в запасе.

В конце первого тайма Коста-Рика предприняла две вылазки… и обе из них едва не привели к голам. Сначала Раум и Рюдигер помешали друг другу, Фуллер не поверил своему счастью, но смог пробить, однако его удар парировал Нойер. Не проходит и минуты, как Зюле промахнулся мимо мяча в своей штрафной, ни никто его подарком не воспользовался.

Флику это не нравилось, нужно было что-то менять. Но замены тренера сборной Германии были странными. Он снял с поля двух центрхавов (Горетцку и Гюндогана), выпустив вместо них правого бека Клостерманна и нападающего Фюллькруга. Фактически у Германии на поле было четыре защитника, центрхав Киммих и пять футболистов группы атаки.

В параллельной игре Япония забила два гола и положение Германии стало удручающим. И тут как тут свой забила Коста-Рика. Простой навес с фланга, Нойер перед собой отбил удар Уостона, но на добивании был Техеда.

Флик отреагировал заменами Хавертца и Гетце и как-то тактических схемах говорить уже было бессмысленно. Германия атаковала. Бедняга Мусиала дважды пробил в штангу, в каркас ворот отправил мяч и Рюдигер.

А Коста-Рика… забила второй гол. Неразбериха у своих ворот после стандарта, и даже Нойер иногда ошибается. 1:2 и при таком раскладе Германия вылетала вместе с Испанией.

Но Бундестим спас пиренейцев. Коста-Рика устала, свежий Хавертц за 12 минут оформил дубль, свой мяч забил и Фюллькруг, голов могло быть больше. Но Испания возвращать должок Германии не спешила.

"Нам нужно заниматься развитием футболистов. Мы уже несколько лет ждем появления центральных нападающих и фланговых защитников. Игра в защите раньше выделяла немецкий футбол. Нам нужно вернуться к основам", – сказал после матча Флик, обозначив основные проблемы Бундестима. Тренер сборной Германии привез на Мундиаль в Катаре несбалансированный состав, у которого изначально не было шансов на большие свершения. Но все же мало кто ожидал настолько раннего вылета.

Чемпионат мира, третий тур, группа E. Эль-Хаур, “Аль-Байт Стэдиум”

Коста-Рика – Германия 2:4

Голы: Техеда 58, Нойер 70 (авт.) – Гнабри 10, Хавертц 73, Хавертц 84, Фюллькруг 89

Коста-Рика: Навас – Фуллер (Беннетт 74), Дуарте, Уостон, Варгас, Овьедо (Уилсон 90+3) – Агилера (Салас 46), Борхес, Техеда (Контрерас 90+3), Кэмпбелл – Венегас (Матаррита 74)

Германия: Нойер – Киммих, Зюле (Гинтер 90+5), Рюдигер, Раум (Гетце 67) – Гюндоган (Фюллькруг 55), Горетцка (Клостерманн 46) – Гнабри, Мусиала, Сане – Мюллер (Хавертц 67)

Предупреждение: Дуарте 78

# Команда И В Н П М РМ О
1 Япония 3 2 0 1 4-3 +1 6
2 Испания 3 1 1 1 9-3 +6 4
3 Германия 3 1 1 1 6-5 +1 4
4 Коста-Рика 3 1 0 2 3-11 -8 3
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В статье: Германия ЧМ-2022 Коста-Рика Сборная Германии Национальная сборная Германии Национальная сборная Коста-Рики Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
02.12.2022 в 00:18
Это провал из провалов. Такой, что даже нет комментариев на это время.
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