Коста-Рика - Германия 2:4. Кризис немецкого футбола

Ein Neuanfang! И ничего меньше. Таковы минимальные требования немецких болельщиков после второго подряд вылета их национальной сборной после группового раунда Чемпионата мира. "Bierhoff raus!" "Flick raus!" Кричат наиболее отчаянные. Вероятно должностные лица DFB и главный тренер сохранят свои должности, но к домашнему Чемпионату Европы-2024 Германии точно нужно привести в порядок свою сборную. Нужна перезагрузка…

Не надо в чем-то винить Испанию, которая сегодня не помогла немцам, проиграв Японии. Причины вылета нужно искать в себе. Германия не должна была проигрывать Японии в первом матче. Она должна была побеждать Испанию во втором туре.

Но могла ли Германия добиться этих результатов? Можно посмотреть на показатели xG, согласно которым Бундестим в групповом этапе опережает все другие сборные в групповом этапе. Но на Мундиалях побеждают не те команды, которые создают больше всех шансов. Одна из главных проблем сборной Германии – у нее не было прочного фундамента. В каждом из трех матчей Флик менял четверку защитников, и результат каждый раз был неутешительный. Без хорошей обороны шансов на большом турнире не так уж и много.

Когда нервничают защитники, нервничает и вся команда. Это было заметно, как в игре с Японией, так и в поединке против Коста-Рики. В первом туре Германия держала игру под своим контролем, ввела в счете, но затем пропустила дважды после ошибок и команду как будто подменили.

Сегодня сюжет повторился. Гнабри вывел Бундестим вперед на десятой минуте, забив головой после кросса Раума, и взяв мяч в руки побежал к центральному кругу. Германия демонстрировала свою решительность, и намерение победить с крупным счетом. Навас творил суперсейвы, и казалось, что у Коста-Рики не будет никаких шансов.

Но забить второй гол Германии не удавалось. Игроки Коста-Рики старались закрывать пространство между линиями и бросались под удары. Сколько бы на дриблинге Мусиала не прошел футболистов, ему не удавалось пробить. У Бундестима закончились идеи, Раум и Киммих принялись кроссы, но Мюллер, вновь выполнявший роль центрфорварда – это не футболист для таких передач и никогда им не был. Сенсация второго тура Фюллькруг оставался в запасе.

В конце первого тайма Коста-Рика предприняла две вылазки… и обе из них едва не привели к голам. Сначала Раум и Рюдигер помешали друг другу, Фуллер не поверил своему счастью, но смог пробить, однако его удар парировал Нойер. Не проходит и минуты, как Зюле промахнулся мимо мяча в своей штрафной, ни никто его подарком не воспользовался.

Флику это не нравилось, нужно было что-то менять. Но замены тренера сборной Германии были странными. Он снял с поля двух центрхавов (Горетцку и Гюндогана), выпустив вместо них правого бека Клостерманна и нападающего Фюллькруга. Фактически у Германии на поле было четыре защитника, центрхав Киммих и пять футболистов группы атаки.

В параллельной игре Япония забила два гола и положение Германии стало удручающим. И тут как тут свой забила Коста-Рика. Простой навес с фланга, Нойер перед собой отбил удар Уостона, но на добивании был Техеда.

Флик отреагировал заменами Хавертца и Гетце и как-то тактических схемах говорить уже было бессмысленно. Германия атаковала. Бедняга Мусиала дважды пробил в штангу, в каркас ворот отправил мяч и Рюдигер.

А Коста-Рика… забила второй гол. Неразбериха у своих ворот после стандарта, и даже Нойер иногда ошибается. 1:2 и при таком раскладе Германия вылетала вместе с Испанией.

Но Бундестим спас пиренейцев. Коста-Рика устала, свежий Хавертц за 12 минут оформил дубль, свой мяч забил и Фюллькруг, голов могло быть больше. Но Испания возвращать должок Германии не спешила.

"Нам нужно заниматься развитием футболистов. Мы уже несколько лет ждем появления центральных нападающих и фланговых защитников. Игра в защите раньше выделяла немецкий футбол. Нам нужно вернуться к основам", – сказал после матча Флик, обозначив основные проблемы Бундестима. Тренер сборной Германии привез на Мундиаль в Катаре несбалансированный состав, у которого изначально не было шансов на большие свершения. Но все же мало кто ожидал настолько раннего вылета.

2 – Germany have failed to get past the group stage at each of the last two World Cups, after they had made it past the first round in each of the previous 16 tournaments since 1954. AufWiedersehen. #CRCGER #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9yQiJD71zg