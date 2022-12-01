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Лукаку упустил больше всех явных голевых моментов на этом ЧМ всего за один тайм с Хорватией
У Мбаппе столько же за 4,5 тайма
Фото: twitter.com/BelRedDevils
Ромелу Лукаку пропустил практически весь групповой этап чемпионата мира и вышел спасать сборную во втором тайме матча с Хорватией. Он упустил 4 явных голевых момента всего за 45 минут, подсчитали в Squawka.
Столько же на этом ЧМ упустил только Килиан Мбаппе, но за 2 полных матча и 30 минут против Туниса. При этом француз забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
3 голевых момента упустил Роберт Левандовский.
Бельгия сыграла вничью с Хорватией (0:0) и не вышла из группы.
Лукаку пропустил первые матчи сборной из-за травмы полученной ещё в "Интере" в конце августа. Он выходил в Серии А и Лиге чемпионов в октябре, но потом снова слег в лазарет. Форвард смог появится в матче с Марокко, но только на 10 минут.
No player has missed more Big Chances at the entire 2022 World Cup than Romelu Lukaku did in 45 minutes against Croatia (4). ????@midnite | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/O3DM7KiMEs— Squawka (@Squawka) December 1, 2022
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