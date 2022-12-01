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Игра на вылет. Коста-Рика - Германия. Стартовые составы команд

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(1 голосов)

Стартовые составы команд

Игра на вылет. Коста-Рика - Германия. Стартовые составы команд

фото из свободных источников

Новина українською

Сегодня, 1 декабря, в 21:00, состоятся матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы E ЧМ-2022.

В одном из них сыграют Коста-Рика и Германия, и уже известны стартовые составы команд на поединок.

Стартовый состав сборной Коста-Рики: Навас, Дуарте, Вастон, Варгас, Фуллер, Овьедо, Борхес, Техеда, Агилера, Кэмпбелл, Венегас

Стартовый состав сборной Германии: Нойер, Зюле, Рюдигер, Раум, Киммих, Гюндоган, Горецка, Мусиала, Гнабри, Зане, Мюллер

Напомним, что матч начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

В параллельном поединке сыграют Испания и Япония.

Ну и отметим, что Испания после двух туров лидируют в группе с 4 очками. У Японии и Коста-Рики по 3 балла, Германия пока что замыкает квартет с 1 пунктом.

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В статье: Германия Коста-Рика
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