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Игра на вылет. Коста-Рика - Германия. Стартовые составы команд
Стартовые составы команд
фото из свободных источников
Сегодня, 1 декабря, в 21:00, состоятся матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы E
В одном из них сыграют Коста-Рика и Германия, и уже известны стартовые составы команд на поединок.
Стартовый состав сборной Коста-Рики: Навас, Дуарте, Вастон, Варгас, Фуллер, Овьедо, Борхес, Техеда, Агилера, Кэмпбелл, Венегас
Стартовый состав сборной Германии: Нойер, Зюле, Рюдигер, Раум, Киммих, Гюндоган, Горецка, Мусиала, Гнабри, Зане, Мюллер
Напомним, что матч начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет
В параллельном поединке сыграют Испания и Япония.
Ну и отметим, что Испания после двух туров лидируют в группе с 4 очками. У Японии и Коста-Рики по 3 балла, Германия пока что замыкает квартет с 1 пунктом.
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