 Хорватия – Бельгия. 0:0. Как именно дьяволы не выходили из группы – Видео обзор ᐉ UA-Футбол
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Хорватия – Бельгия. 0:0. Как именно дьяволы не выходили из группы – Видео обзор

Чемпионат мира FIFA
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Интересный матч, но без голов

Хорватия – Бельгия. 0:0. Как именно дьяволы не выходили из группы – Видео обзор

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Бельгия не смогла обыграть Хорватию (0:0) в решающем туре группы F на чемпионате мира. Обе команды много атаковали, но только один Лукаку мог забивать сразу несколько голов. "Дьяволам" не повезло.

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В статье: Бельгия Хорватия Чемпионат мира 2022
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