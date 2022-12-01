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Хорватия – Бельгия. 0:0. Как именно дьяволы не выходили из группы – Видео обзор
Интересный матч, но без голов
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Бельгия не смогла обыграть Хорватию (0:0) в решающем туре группы F на чемпионате мира. Обе команды много атаковали, но только один Лукаку мог забивать сразу несколько голов. "Дьяволам" не повезло.
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