Роберто Мартинес объявил, что уходит из сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес на послематчевой пресс-конференции объявил, что больше не будет тренировать национальную команду. Матч с Хорватией (0:0) по итогам которого команда не вышла из группы на чемпионате мира, стал для него последним.

Его контракт был рассчитан до конца чемпионата мира в Катаре.

Решение подтвердили официальные соцсети сборной.

Мартинес тренировал Бельгию с 2016-го года. С ним команда стала третьей на чемпионате мира в 2018-м и добралась до четвертьфинала Евро-2020, где уступили Италии.

Roberto Martinez has announced that he will stop as national coach of the Belgian Red Devils. pic.twitter.com/l7EBqiOAeD