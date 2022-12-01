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Роберто Мартинес объявил, что уходит из сборной Бельгии
Матч с Хорватией был последним для него у руля национальной команды
Фото: twitter.com/RoyalBelgianFA
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес на послематчевой пресс-конференции объявил, что больше не будет тренировать национальную команду. Матч с Хорватией (0:0) по итогам которого команда не вышла из группы на чемпионате мира, стал для него последним.
Его контракт был рассчитан до конца чемпионата мира в Катаре.
"Это была моя последняя игра за сборную, и она была настолько эмоциональной, насколько вы можете себе представить", – коротко сказал Мартинес.
Решение подтвердили официальные соцсети сборной.
Мартинес тренировал Бельгию с 2016-го года. С ним команда стала третьей на чемпионате мира в 2018-м и добралась до четвертьфинала Евро-2020, где уступили Италии.
Roberto Martinez has announced that he will stop as national coach of the Belgian Red Devils. pic.twitter.com/l7EBqiOAeD— Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) December 1, 2022
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