Роберто Мартинес объявил, что уходит из сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес на послематчевой пресс-конференции объявил, что больше не будет тренировать национальную команду. Матч с Хорватией (0:0) по итогам которого команда не вышла из группы на чемпионате мира, стал для него последним.

Его контракт был рассчитан до конца чемпионата мира в Катаре.

"Это была моя последняя игра за сборную, и она была настолько эмоциональной, насколько вы можете себе представить", – коротко сказал Мартинес.

Решение подтвердили официальные соцсети сборной.

Мартинес тренировал Бельгию с 2016-го года. С ним команда стала третьей на чемпионате мира в 2018-м и добралась до четвертьфинала Евро-2020, где уступили Италии.