Чемпионат мира FIFA
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5 изменений в Furia Roja в сравнении с прошлым матчем. Составы на встречу Япония – Испания
Испании желательно побеждать
Фото: twitter.com/SEFutbol
Известны составы на матч Япония – Испания. Команды готовятся сразиться за плей-офф, шансы на выход есть у всех.
Встреча начнется в 21:00.
Состав Японии:
- Гонда Ш. (В)
- Итакура К.
- Ито Д.
- Йосида М. (К)
- Камада Д.
- Кубо Т.
- Майеда Д.
- Морита Х.
- Нагатомо Ю.
- Танака А.
- Танигучи Ш.
Состав Испании:
- Аспиликуета С.
- Бальде А.
- Бускетс С. (К)
- Уильямс Н.
- Гави
- Морота А.
- Ольмо Д.
- Педри
- Родри
- Симон У. (В)
- Торрес П. Ф.
The starting XIs for #JPN and #ESP #FIFAWorldCup | #Qatar2022— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022
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