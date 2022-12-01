 5 изменений в Furia Roja в сравнении с прошлым матчем. Составы на встречу Япония – Испания ᐉ UA-Футбол
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5 изменений в Furia Roja в сравнении с прошлым матчем. Составы на встречу Япония – Испания

Чемпионат мира FIFA
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Испании желательно побеждать

5 изменений в Furia Roja в сравнении с прошлым матчем. Составы на встречу Япония – Испания

Фото: twitter.com/SEFutbol

Новина українською

Известны составы на матч Япония – Испания. Команды готовятся сразиться за плей-офф, шансы на выход есть у всех.

Встреча начнется в 21:00.

Состав Японии:

  1. Гонда Ш. (В)
  2. Итакура К.
  3. Ито Д.
  4. Йосида М. (К)
  5. Камада Д.
  6. Кубо Т.
  7. Майеда Д.
  8. Морита Х.
  9. Нагатомо Ю.
  10. Танака А.
  11. Танигучи Ш.

Состав Испании:

  1. Аспиликуета С.
  2. Бальде А.
  3. Бускетс С. (К)
  4. Уильямс Н.
  5. Гави
  6. Морота А.
  7. Ольмо Д.
  8. Педри
  9. Родри
  10. Симон У. (В)
  11. Торрес П. Ф.
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В статье: Испания Япония Чемпионат мира 2022
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