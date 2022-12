5 изменений в Furia Roja в сравнении с прошлым матчем. Составы на встречу Япония – Испания

Известны составы на матч Япония – Испания. Команды готовятся сразиться за плей-офф, шансы на выход есть у всех.

Встреча начнется в 21:00.

Состав Японии:

Состав Испании:

The starting XIs for #JPN and #ESP #FIFAWorldCup | #Qatar2022