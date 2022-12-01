Мората забил в четвертом матче подряд за сборную Испании. Япония уступает

Испания открывает счет в матче против Японии. Сборная Германии проходит дальше при тех раскладах, что имеются на данный момент (команда Флика ведет 1:0).

12' Альваро Мората – 0:1.

Мората также стал вторым в истории сборной Испании игроком, забившим в 3-х матчах группового этапа чемпионата мира. Первый – Тельмо Зарра в 1950-м году.