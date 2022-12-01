 Мората забил в четвертом матче подряд за сборную Испании. Япония уступает ᐉ UA-Футбол
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Мората забил в четвертом матче подряд за сборную Испании. Япония уступает

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Идеальный для немцев результат – победа Испании

Мората забил в четвертом матче подряд за сборную Испании. Япония уступает

Фото: Getty Images

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Испания открывает счет в матче против Японии. Сборная Германии проходит дальше при тех раскладах, что имеются на данный момент (команда Флика ведет 1:0).

12' Альваро Мората – 0:1.

Мората также стал вторым в истории сборной Испании игроком, забившим в 3-х матчах группового этапа чемпионата мира. Первый – Тельмо Зарра в 1950-м году.

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В статье: Испания Япония Чемпионат мира 2022
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