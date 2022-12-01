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Мората забил в четвертом матче подряд за сборную Испании. Япония уступает
Идеальный для немцев результат – победа Испании
Фото: Getty Images
Испания открывает счет в матче против Японии. Сборная Германии проходит дальше при тех раскладах, что имеются на данный момент (команда Флика ведет 1:0).
12' Альваро Мората – 0:1.
Мората также стал вторым в истории сборной Испании игроком, забившим в 3-х матчах группового этапа чемпионата мира. Первый – Тельмо Зарра в 1950-м году.
#JPN 0-1 #ESP (12’)#JPNESPN #FIFAWorldCup #Qatar2022 @AlvaroMorata es el SEGUNDO jugador español que marca en las 3 jornadas de una fase de grupos de la Copa del Mundo. El primero fue Telmo Zarra en 1950.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 1, 2022
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