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Роналду перед матчем с Южной Кореей обратился к болельщикам
Роналду ставит самые высокие цели
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Лидер и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожидания от предстоящего матча 3-го тура группового этапа
"Плей-офф гарантирован, но мы хотим занять первое место. Для этой команды и для наших целей не существует пределов. Давайте сделаем больше! Вперёд, Португалия!" — написал Роналду в одной из своих соцсетей.
Напомним, что поединок Южная Корея – Португалия состоится в пятницу, 2 декабря и начнется в 17:00. При этом, португальцы уже обеспечили выход из группы, набрав 6 очков в двух матчах.
Также ранее сообщалось, что
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