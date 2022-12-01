Роналду перед матчем с Южной Кореей обратился к болельщикам

Лидер и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожидания от предстоящего матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 года с Южной Кореей.

"Плей-офф гарантирован, но мы хотим занять первое место. Для этой команды и для наших целей не существует пределов. Давайте сделаем больше! Вперёд, Португалия!" — написал Роналду в одной из своих соцсетей.

Напомним, что поединок Южная Корея – Португалия состоится в пятницу, 2 декабря и начнется в 17:00. При этом, португальцы уже обеспечили выход из группы, набрав 6 очков в двух матчах.