Нойер – рекордсмен среди вратарей по матчам на чемпионатах мира

Мануэль Нойер поставил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира среди вратарей – 19.

Ману провел свой первый чемпионат мира в 2010-м году. В 24 года он стал основным голкипером Бундестим и дошел с той командой до полуфинала мундиаля.

Он пропустил победный матч за 3-е место с Уругваем, но с тех пор принял участие во всех матчах национальной команды на чемпионатах мира.

На этом турнире Нойер сделал несколько важных спасений в матче с Японией (1:2) и помог Германии не пропустить больше против Испании (1:1).

