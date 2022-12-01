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Нойер – рекордсмен среди вратарей по матчам на чемпионатах мира
Это его четвёртый ЧМ в основе Германии
Фото: twitter.com/DFB_Team
Мануэль Нойер поставил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира среди вратарей – 19.
Ману провел свой первый чемпионат мира в 2010-м году. В 24 года он стал основным голкипером Бундестим и дошел с той командой до полуфинала мундиаля.
Он пропустил победный матч за 3-е место с Уругваем, но с тех пор принял участие во всех матчах национальной команды на чемпионатах мира.
На этом турнире Нойер сделал несколько важных спасений в матче с Японией (1:2) и помог Германии не пропустить больше против Испании (1:1).
19 – Manuel Neuer is making his 19th appearance at the #FIFAWorldCup today, becoming the goalkeeper with the outright most appearances in the history of the competition. NEUERrecord. #CRCGER @FCBayernEN @FCBayernUS https://t.co/Y2qnxNlxNX— OptaFranz (@OptaFranz) December 1, 2022
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