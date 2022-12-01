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Япония за 5 минут забивает два и выходит вперед против Испании

Чемпионат мира FIFA
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Испания сама создала себе проблемы

Япония за 5 минут забивает два и выходит вперед против Испании

Фото: Getty Images

Новина українською

Япония выходит вперед в матче против Испании. Этот результат выводит сборную в плей-офф с первого места.

Сначала Испания сама привезла себе первый мяч, а потом ничего не смогла сделать с японцами, которые, как и в матче с Германией, начали куражиться.

48' Рицу Доан – 1:1.

53' Ао Танака – 2:1.

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В статье: Испания Япония Чемпионат мира 2022
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