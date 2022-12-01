Япония за 5 минут забивает два и выходит вперед против Испании

Япония выходит вперед в матче против Испании. Этот результат выводит сборную в плей-офф с первого места.

Сначала Испания сама привезла себе первый мяч, а потом ничего не смогла сделать с японцами, которые, как и в матче с Германией, начали куражиться.

48' Рицу Доан – 1:1.

53' Ао Танака – 2:1.