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Япония за 5 минут забивает два и выходит вперед против Испании
Испания сама создала себе проблемы
Фото: Getty Images
Япония выходит вперед в матче против Испании. Этот результат выводит сборную в плей-офф с первого места.
Сначала Испания сама привезла себе первый мяч, а потом ничего не смогла сделать с японцами, которые, как и в матче с Германией, начали куражиться.
48' Рицу Доан – 1:1.
53' Ао Танака – 2:1.
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