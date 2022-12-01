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День, когда мир перевернулся. Коста-Рика сравнивает счет против Германии
Футбол в мире выравнивается?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Коста-Рики забивает в ворота Германии в середине второго тайма и сравнивает счет в матче (1:1).
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Счет 1:1 не устраивает ни Коста-Рику, ни Германию, ведь в таком случае обе сборные вылетают из ЧМ. Немцам не подходит даже победа 2:1, в то время как минимальный успех костариканцев имеет высокие шансы вывести их в плей-офф.
Напомним, что в параллельном матче этой группы
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