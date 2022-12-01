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День, когда мир перевернулся. Коста-Рика сравнивает счет против Германии

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День, когда мир перевернулся. Коста-Рика сравнивает счет против Германии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Коста-Рики забивает в ворота Германии в середине второго тайма и сравнивает счет в матче (1:1).

На 59-й минуте Бундестим провалился в защите. Первый удар рекордсмен Нойер вытащил, однако вовремя на добивании оказался Техеда.

Счет 1:1 не устраивает ни Коста-Рику, ни Германию, ведь в таком случае обе сборные вылетают из ЧМ. Немцам не подходит даже победа 2:1, в то время как минимальный успех костариканцев имеет высокие шансы вывести их в плей-офф.

Напомним, что в параллельном матче этой группы Япония выигрывает у Испании 2:1.

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В статье: Германия Коста-Рика
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