День, когда мир перевернулся. Коста-Рика сравнивает счет против Германии

Сборная Коста-Рики забивает в ворота Германии в середине второго тайма и сравнивает счет в матче (1:1).

На 59-й минуте Бундестим провалился в защите. Первый удар рекордсмен Нойер вытащил, однако вовремя на добивании оказался Техеда.

Счет 1:1 не устраивает ни Коста-Рику, ни Германию, ведь в таком случае обе сборные вылетают из ЧМ. Немцам не подходит даже победа 2:1, в то время как минимальный успех костариканцев имеет высокие шансы вывести их в плей-офф.