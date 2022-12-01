 Коста-Рика забивает второй. Германия может начинать собираться домой ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Коста-Рика забивает второй. Германия может начинать собираться домой
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коста-Рика забивает второй. Германия может начинать собираться домой

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Япония точно выходит, Испанцы могут пропустить плей-офф

Коста-Рика забивает второй. Германия может начинать собираться домой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Коста-Рика забивает второй и переворачивает с ног на голову ситауцию в группе Е. Теперь выходят Японцы и команда Кейлора Наваса.

70' Хуан Варгас – 2:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Коста-Рика Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде