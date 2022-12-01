 И тут же отыгрывается Германия. Все же остаются шансы на плей-офф и у Бундестим и у Испании ᐉ UA-Футбол
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И тут же отыгрывается Германия. Все же остаются шансы на плей-офф и у Бундестим и у Испании

Чемпионат мира FIFA
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Позора может удастся избежать

И тут же отыгрывается Германия. Все же остаются шансы на плей-офф и у Бундестим и у Испании

Фото: Getty Images

Новина українською

Германия отыгрывается через 3 минуты после пропущенного мяча. Счет 2:2.

73' Кай Хаверц – 2:2.

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В статье: Германия Коста-Рика Чемпионат мира 2022
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