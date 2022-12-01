Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
И тут же отыгрывается Германия. Все же остаются шансы на плей-офф и у Бундестим и у Испании
Позора может удастся избежать
Фото: Getty Images
Германия отыгрывается через 3 минуты после пропущенного мяча. Счет 2:2.
73' Кай Хаверц – 2:2.
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