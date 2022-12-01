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Дубль Хавертца делает счет снова в пользу Германии в матче против Коста-Рики
Теперь нужна победа Испании
Фото: Getty Images
Сборная Германии выходит вперед в матче против Коста-Рики. Снова забивает Кай Хавертц.
Отличный пас Гнабри и Хавертц уверенно реализует момент. Теперь всё зависит от Испании.
85' Кай Хавертц – 2:3.
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