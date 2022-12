Япония - Испания 2:1. Второй громкий подвиг Синих самураев

Интересно, а это тактика такая - выжидать до второго тайма, или же Япония сегодня импровизировала по ходу встречи? В любом случае, вышло и эффектно, и эффективно.

При этом в первом тайме мало что указывало на сенсацию. Японцы играли без моментов, но жестко, глубоко, выстраиваясь по схеме 5-4-1.

Испания неоднократно встречалась с командами такого типа, и когда уже на 12-й минуте Мората открыл счет после навеса Аспиликуэты, показалось, что дело в шляпе.

"Фурию" подвело отсутствие инстинкта убийцы. Когда следует добивать раненного соперника, этот созыв испанцев катает мяч и ждет свистка. За это его уже наказывали немцы (1:1) - и вот теперь наступил черед Японии.

Both Rodri (115) and Pau Torres (109) completed more passes in the first half than Japan did as an entire team (89)#FIFAWorldCup pic.twitter.com/v70k0UjL9K