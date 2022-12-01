Япония - Испания 2:1. Второй громкий подвиг Синих самураев

Интересно, а это тактика такая - выжидать до второго тайма, или же Япония сегодня импровизировала по ходу встречи? В любом случае, вышло и эффектно, и эффективно.

При этом в первом тайме мало что указывало на сенсацию. Японцы играли без моментов, но жестко, глубоко, выстраиваясь по схеме 5-4-1.

Испания неоднократно встречалась с командами такого типа, и когда уже на 12-й минуте Мората открыл счет после навеса Аспиликуэты, показалось, что дело в шляпе.

"Фурию" подвело отсутствие инстинкта убийцы. Когда следует добивать раненного соперника, этот созыв испанцев катает мяч и ждет свистка. За это его уже наказывали немцы (1:1) - и вот теперь наступил черед Японии.

Both Rodri (115) and Pau Torres (109) completed more passes in the first half than Japan did as an entire team (89)#FIFAWorldCup pic.twitter.com/v70k0UjL9K — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 1, 2022

"Самураи" дождались перерыва, не создав ничего, но и не дав атаковать оппоненту - Родри и Пау Торрес лишь пасовали друг другу. Ну, а на 46-й минуте азиаты побежали вперед большими силами.

Испания должна была ждать такого поворота, но оказалась мягкой, как свежая булочка. Азиаты ее разрезали дважды за три минуты. В голе Доана очевидно виноват Симон, который не отразил плотный, но не самый точный удар. Танака же внес мяч в сетку после прострела с линии поля. Этот эпизод точно будут разбирать под микроскопом - дело в том, что ни один повтор не убедил, вышел мяч за лицевую или нет.

А вот что очевидно - это то, что после гола Танаки у Испании был вагон времени на ответные интересные (голевые?) атаки, однако она не провела ни одной. Все замены Энрике - мимо. Снятие с игры Мораты при 1:2 - это что вообще?

"Красной фурии" дико повезло пролезть в плей-офф благодаря счету в параллельном матче Германии и Коста-Рики, но сегодня в Испании свою сборную разнесут в пух и прах - и поделом, так нельзя играть. Ну, а Япония выиграла группу, победив две топ-сборные Европы - что тут сказать? Это просто лучший период в истории "Синих самураев", вот и все.

JAPAN TOP THE GROUP AND GERMANY ARE OUT ???? pic.twitter.com/ZZt71aC37u — B/R Football (@brfootball) December 1, 2022

3-й тур ЧМ. Аль-Райан. "Халифа Стэдиум"

Япония - Испания - 2:1

Голы: Доан, 48, Танака, 51 - Мората, 12

Япония: Гонда - Итакура, Йосида, Танигучи - Ито, Танака (Эндо, 87), Морита, Нагатомо (Митома, 46) - Кубо (Доан, 46), Маэда (Асано, 62), Камада (Томиясу, 69)

Испания: Симон - Аспиликуэта (Карвахаль, 46), Родри, Пау Торрес, Бальде (Альба, 68) - Гави (Фати, 68), Бускетс, Педри - Нико Уильямс (Ферран Торрес, 57), Мората (Асенсио, 57), Ольмо

Предупреждения: Итакура, 39, Танигучи, 44, Йосида, 45