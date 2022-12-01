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Япония - Испания 2:1. Второй громкий подвиг Синих самураев

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

"Красной Фурии" повезло не вылететь

Япония - Испания 2:1. Второй громкий подвиг Синих самураев

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Buda Mendes

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересно, а это тактика такая - выжидать до второго тайма, или же Япония сегодня импровизировала по ходу встречи? В любом случае, вышло и эффектно, и эффективно.

При этом в первом тайме мало что указывало на сенсацию. Японцы играли без моментов, но жестко, глубоко, выстраиваясь по схеме 5-4-1.

Испания неоднократно встречалась с командами такого типа, и когда уже на 12-й минуте Мората открыл счет после навеса Аспиликуэты, показалось, что дело в шляпе.

"Фурию" подвело отсутствие инстинкта убийцы. Когда следует добивать раненного соперника, этот созыв испанцев катает мяч и ждет свистка. За это его уже наказывали немцы (1:1) - и вот теперь наступил черед Японии.

"Самураи" дождались перерыва, не создав ничего, но и не дав атаковать оппоненту - Родри и Пау Торрес лишь пасовали друг другу. Ну, а на 46-й минуте азиаты побежали вперед большими силами.

Испания должна была ждать такого поворота, но оказалась мягкой, как свежая булочка. Азиаты ее разрезали дважды за три минуты. В голе Доана очевидно виноват Симон, который не отразил плотный, но не самый точный удар. Танака же внес мяч в сетку после прострела с линии поля. Этот эпизод точно будут разбирать под микроскопом - дело в том, что ни один повтор не убедил, вышел мяч за лицевую или нет.

А вот что очевидно - это то, что после гола Танаки у Испании был вагон времени на ответные интересные (голевые?) атаки, однако она не провела ни одной. Все замены Энрике - мимо. Снятие с игры Мораты при 1:2 - это что вообще?

"Красной фурии" дико повезло пролезть в плей-офф благодаря счету в параллельном матче Германии и Коста-Рики, но сегодня в Испании свою сборную разнесут в пух и прах - и поделом, так нельзя играть. Ну, а Япония выиграла группу, победив две топ-сборные Европы - что тут сказать? Это просто лучший период в истории "Синих самураев", вот и все.

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Япония - Испания - 2:1

Голы: Доан, 48, Танака, 51 - Мората, 12

Япония: Гонда - Итакура, Йосида, Танигучи - Ито, Танака (Эндо, 87), Морита, Нагатомо (Митома, 46) - Кубо (Доан, 46), Маэда (Асано, 62), Камада (Томиясу, 69)

Испания: Симон - Аспиликуэта (Карвахаль, 46), Родри, Пау Торрес, Бальде (Альба, 68) - Гави (Фати, 68), Бускетс, Педри - Нико Уильямс (Ферран Торрес, 57), Мората (Асенсио, 57), Ольмо

Предупреждения: Итакура, 39, Танигучи, 44, Йосида, 45

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В статье: Испания Япония
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Комментарии (8)
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Mexxxxx (Просяная)
01.12.2022 в 23:00
Ну Испания явно хотела выйти на Марокко, та и Германию убрать с пути. Поэтому второй тайм такой навал, но... все время в поперек поля, без острых передач в штрафную, без фланговых проходов. Короче немцы, ничего личного)))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2022 в 23:00
auf wiedersehen, deutschland!
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hrdhrd (Украина)
01.12.2022 в 22:59
Спасибо, повеселили)) Жаль еще Коста-Рика не дожала Германию, ну или немцы не отплатили Испании той же монетой, и не позволили Коста-Рике победить. Ну что ж, особой разницы между ветками плей-офф нет, и там и там будут соперники, которые этот сплав пенсии и незрелости Барселоны отправят домой.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2022 в 23:00
да, костярики чуть не сотворили ещё одну сенсацию!))
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филанкрот (donetsk)
01.12.2022 в 22:57
Іспанці що,вирішили пропустити японців?
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fokstrot2009 (Харьков)
01.12.2022 в 22:58
Та же мысль
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hrdhrd (Украина)
01.12.2022 в 23:01
Не пропустили бы, вышли на Бразилию. Пропустили, вышли на Францию. Ерунда это все, просто европейцы загнаны клубным календарём. Здесь вообще можно ожидать сюрпризов от андердогов, типа Марокко.
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Romerik (YNWA)
01.12.2022 в 22:56
Японці красавчики
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