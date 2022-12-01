Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фуллкруг забивает четвёртый. Германия на кураже
Всё в руках Японии
Фото: Getty Images
Германия забивает четвертый Коста-Рике и делает разницу мячей ещё более приемлимой. Выход Бундестим из группы в руках Японии.
90+1 Никлас Фуллкруг – 2:4.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Хорватия - Бельгия 0:0. Промахи Лукаку оставили бельгийцев без плей-офф
- Динамо и Шахтер зимой будут делить вторую строчку, Заря - четвертая. Таблица и результаты тура УПЛ
- Япония - Испания. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 1.12.2022
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Новости по теме
- 01:14 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей четверга до 17:00
- 19:06 Зарубежные Марокко и Хорватия оставили Бельгию без плей-офф. Расписание и результаты ЧМ-2022
- 22:20 Прогнозы на футбол Коста-Рика - Германия. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 01.12.2022
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн