Чемпионат мира FIFA
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Япония впервые в истории выходит в плей-офф на двух ЧМ подряд. Испания тоже среди 16-ти лучших. Итоги группы Е
Победа не помогла Германии выйти из гурппы
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Япония удержала победу против Испании (2:1) так же, как и сделала это с Германией. Победа последних в матче с Коста-Рикой (4:2) уже ничего не решала.
Япония выходит из группы на ЧМ уже второй раз подряд и это первый такой случай в истории. В 2018 году они оказались в 1/8 благодаря показателю желтых карточек в группе с Колумбией, Сенегалом и Польшей.
|№
|Команда
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|1
|Япония
|2
|0
|1
|+1
|6
|2
|Испания
|1
|1
|1
|+6
|4
|3
|Германия
|1
|1
|1
|+1
|4
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|2
|-8
|3
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