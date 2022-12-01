 Япония впервые в истории выходит в плей-офф на двух ЧМ подряд. Испания тоже среди 16-ти лучших. Итоги группы Е ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Япония впервые в истории выходит в плей-офф на двух ЧМ подряд. Испания тоже среди 16-ти лучших. Итоги группы Е
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Япония впервые в истории выходит в плей-офф на двух ЧМ подряд. Испания тоже среди 16-ти лучших. Итоги группы Е

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Победа не помогла Германии выйти из гурппы

Япония впервые в истории выходит в плей-офф на двух ЧМ подряд. Испания тоже среди 16-ти лучших. Итоги группы Е

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Япония удержала победу против Испании (2:1) так же, как и сделала это с Германией. Победа последних в матче с Коста-Рикой (4:2) уже ничего не решала.

Япония выходит из группы на ЧМ уже второй раз подряд и это первый такой случай в истории. В 2018 году они оказались в 1/8 благодаря показателю желтых карточек в группе с Колумбией, Сенегалом и Польшей.

Команда В Н П +/- О
1 Япония 2 0 1 +1 6
2 Испания 1 1 1 +6 4
3 Германия 1 1 1 +1 4
4 Коста-Рика 1 0 2 -8 3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Испания Япония Коста-Рика Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде