Япония впервые в истории выходит в плей-офф на двух ЧМ подряд. Испания тоже среди 16-ти лучших. Итоги группы Е

Япония удержала победу против Испании (2:1) так же, как и сделала это с Германией. Победа последних в матче с Коста-Рикой (4:2) уже ничего не решала.

Япония выходит из группы на ЧМ уже второй раз подряд и это первый такой случай в истории. В 2018 году они оказались в 1/8 благодаря показателю желтых карточек в группе с Колумбией, Сенегалом и Польшей.