Благоприятный соперник для Испании и неприятный для Японии, несмотря на валидольную развязку группы. Пары 1/8

Сборные Японии и Испании в очном матче (2:1) решили судьбу остальных участников квартета F. "Самураи" забили два быстрых гола, сразу после свистка на второй тайм, ошарашив "фурию роху" и разрушив надежды Германии на плей-офф.

Тем не менее, теперь Япония выходит на Хорватию, которая заняла второе место в группе Е. Испания на, козалось бы, более удобного соперника в лице Марокко. Уже 5 и 6 декабря узнаем кому повезло больше.

Сетка турнира выглядит следующим образом: