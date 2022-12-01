 Благоприятный соперник для Испании и неприятный для Японии, несмотря на валидольную развязку группы. Пары 1/8 ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Благоприятный соперник для Испании и неприятный для Японии, несмотря на валидольную развязку группы. Пары 1/8
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Благоприятный соперник для Испании и неприятный для Японии, несмотря на валидольную развязку группы. Пары 1/8

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Невероятный игровой день

Благоприятный соперник для Испании и неприятный для Японии, несмотря на валидольную развязку группы. Пары 1/8

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Сборные Японии и Испании в очном матче (2:1) решили судьбу остальных участников квартета F. "Самураи" забили два быстрых гола, сразу после свистка на второй тайм, ошарашив "фурию роху" и разрушив надежды Германии на плей-офф.

Тем не менее, теперь Япония выходит на Хорватию, которая заняла второе место в группе Е. Испания на, козалось бы, более удобного соперника в лице Марокко. Уже 5 и 6 декабря узнаем кому повезло больше.

Сетка турнира выглядит следующим образом:

  • Нидерланды – США. Суббота, 3 декабря, 17:00
  • Аргентина – Австралия. Суббота, 3 декабря, 21:00
  • Япония – Хорватия. Понедельник, 5 декабря,17:00
  • G1 – H2
  • Франция – Польша. Воскресенье, 4 декабря, 17:00
  • Англия – Сенегал. Воскресенье, 4 декабря, 21:00
  • Марокко – Испания. Вторник, 6 декабря 17:00.
  • H1 – G2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Япония Хорватия Марокко Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
01.12.2022 в 23:47
Ой не дарма експерти збірну Німеччини у фаворитах НЕ бачили... Правда Аргентина "провалила" свій перший матч, а Франція та Іспанія програли останні.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде