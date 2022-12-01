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Благоприятный соперник для Испании и неприятный для Японии, несмотря на валидольную развязку группы. Пары 1/8
Невероятный игровой день
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Сборные Японии и Испании в очном матче (2:1) решили судьбу остальных участников квартета F. "Самураи" забили два быстрых гола, сразу после свистка на второй тайм, ошарашив "фурию роху" и разрушив надежды Германии на плей-офф.
Тем не менее, теперь Япония выходит на Хорватию, которая заняла второе место в группе Е. Испания на, козалось бы, более удобного соперника в лице Марокко. Уже 5 и 6 декабря узнаем кому повезло больше.
Сетка турнира выглядит следующим образом:
- Нидерланды – США. Суббота, 3 декабря, 17:00
- Аргентина – Австралия. Суббота, 3 декабря, 21:00
- Япония – Хорватия. Понедельник, 5 декабря,17:00
- G1 – H2
- Франция – Польша. Воскресенье, 4 декабря, 17:00
- Англия – Сенегал. Воскресенье, 4 декабря, 21:00
- Марокко – Испания. Вторник, 6 декабря 17:00.
- H1 – G2
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