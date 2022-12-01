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Очередной крах немецких надежд. Коста-Рика – Германия 2:4
Коста-рыканцы попытались сотворить чудо, но не удержали необходимый результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Германии и Испании считались безусловными фаворитами в своей группе ЧМ-2022. Казалось, что ничто не помешает им выйти из группы. К тому же в дебюте своих матчей третьего тура они забили по голу. Но потом произошло нечто невероятное: Япония и Коста-Рика забили по два гола в ворота фаворитов и повели в счете. Заморозить счета 2:1 в обоих матчах удалось всего на четыре минуты. Если бы в обеих встречах они остались до финального свистка, то Бундестим и Фурия Роха прекратили бы свой путь на ЧМ. Но немцам удалось отыграться и выиграть. Впрочем, этот успех все равно не помог пробиться в 1/8 финала.
Чемпионат мира, третий тур, группа E. Эль-Хаур, "Аль-Байт Стэдиум"
Коста-Рика – Германия 2:4
Голы: Техеда 58, Варгас 70 – Гнабри 10, Хавертц 73, Хавертц 84, Фюллькруг 89
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