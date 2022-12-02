Нестабильные Оранье, кредо Саутгейта, кадры Дешама, фавор для Аргентины: анонс к 1/8 финала ЧМ

Нидерланды или "янки"? Месси или кенгуру? Мбаппе или Левандовский? Саутгейт или Алиу Сиссе? Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Милость Саутгейта к Магуайра, схожесть Англии с Сенегалом, внезапно воскресший Дест, кадровые проблемы "триколор". Польша – команда Щенсны, Рабьо – открытие ЧМ, заслуженное место в плей-офф для Австралии – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:08 – Нидерланды – США;

08:03 – Аргентина – Австралия;

15:12 – Франция – Польша;

20:15 – Англия – Сенегал;

24:57 – Не попадайте в офсайд!