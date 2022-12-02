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Нестабильные Оранье, кредо Саутгейта, кадры Дешама, фавор для Аргентины: анонс к 1/8 финала ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Аудиомундиаль наконец-то на связи

Нестабильные Оранье, кредо Саутгейта, кадры Дешама, фавор для Аргентины: анонс к 1/8 финала ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Нидерланды или "янки"? Месси или кенгуру? Мбаппе или Левандовский? Саутгейт или Алиу Сиссе? Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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Милость Саутгейта к Магуайра, схожесть Англии с Сенегалом, внезапно воскресший Дест, кадровые проблемы "триколор". Польша – команда Щенсны, Рабьо – открытие ЧМ, заслуженное место в плей-офф для Австралии – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:08 – Нидерланды – США;

08:03 – Аргентина – Австралия;

15:12 – Франция – Польша;

20:15 – Англия – Сенегал;

24:57 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Австралия Англия Аргентина Нидерланды США Франция Польша Сенегал Чемпионат Мира-2022 Чемпионат Мира Подкаст Аудио Подкасты UA-Футбол Аудиомундиаль
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