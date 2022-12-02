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Мартинес о вылете Бельгии: Это лучший турнир на свете. С таким поражением я могу смириться
Турнир неожиданных вылетов
Фото: twitter.com/BelRedDevils
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после ничьей в матче с Хорватией прокомментировал перфоманс и вылет команды из чемпионата мира. Спциалисту понравилась игра команды.
"Сегодня мы снова были собой.
Выиграть матч чемпионата мира нелегко. В первом туре мы победили Канаду, но не были собой. Во втором туре мы заслуженно уступили Марокко, потому что не были готовы.
Сегодня же мы создали много моментов, так что я ни о чем не жалею. Мы покидаем ЧМ-2022 с высоко поднятыми головами.
Конечно, вылет на групповом этапе Бельгию не устраивает. Мы хотели пройти дальше, но этого же хочет и любая другая сборная.
Это лучший турнир на свете. На прошлом ЧМ мы выиграли три матча в группе, как и на Евро. Но потом тоже вылетели. Ощущения у меня такие же сейчас, как и тогда. Но с таким поражением я могу смириться", – сказал Мартинес.
Бельгия заняла третье место, пропустив вперед Марокко и Хорватию. После матча Роберто Мартинес также подтвердил, что прекращает работу со сборной.
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