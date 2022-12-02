 Мартинес о вылете Бельгии: Это лучший турнир на свете. С таким поражением я могу смириться ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Мартинес о вылете Бельгии: Это лучший турнир на свете. С таким поражением я могу смириться
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мартинес о вылете Бельгии: Это лучший турнир на свете. С таким поражением я могу смириться

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Турнир неожиданных вылетов

Мартинес о вылете Бельгии: Это лучший турнир на свете. С таким поражением я могу смириться

Фото: twitter.com/BelRedDevils

Новина українською

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после ничьей в матче с Хорватией прокомментировал перфоманс и вылет команды из чемпионата мира. Спциалисту понравилась игра команды.

"Сегодня мы снова были собой.

Выиграть матч чемпионата мира нелегко. В первом туре мы победили Канаду, но не были собой. Во втором туре мы заслуженно уступили Марокко, потому что не были готовы.

Сегодня же мы создали много моментов, так что я ни о чем не жалею. Мы покидаем ЧМ-2022 с высоко поднятыми головами.

Конечно, вылет на групповом этапе Бельгию не устраивает. Мы хотели пройти дальше, но этого же хочет и любая другая сборная.

Это лучший турнир на свете. На прошлом ЧМ мы выиграли три матча в группе, как и на Евро. Но потом тоже вылетели. Ощущения у меня такие же сейчас, как и тогда. Но с таким поражением я могу смириться", – сказал Мартинес.

Бельгия заняла третье место, пропустив вперед Марокко и Хорватию. После матча Роберто Мартинес также подтвердил, что прекращает работу со сборной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия Хорватия Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
hln.be

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде