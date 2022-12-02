Южная Корея – Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Корейцы не были безнадежными ни в одном из своих предыдущих матчей на турнире, однако по итогу набрали лишь одно очко. А это значит, что в поединке против Португалии обязательно нужно побеждать. Непростая задача, однако этот чемпионат мира богат сенсациями.

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Матч третьего тура группы Н Южная Корея - Португалия состоится в пятницу, 2-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).