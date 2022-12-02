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Южная Корея – Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Южная Корея - Португалия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Корейцы не были безнадежными ни в одном из своих предыдущих матчей на турнире, однако по итогу набрали лишь одно очко. А это значит, что в поединке против Португалии обязательно нужно побеждать. Непростая задача, однако этот чемпионат мира богат сенсациями.
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Матч третьего тура группы Н Южная Корея - Португалия состоится в пятницу, 2-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
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