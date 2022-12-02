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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей пятницы до 17:00
День тринадцатый, который подведет черту под третьим этапом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уже сегодня мы положим конец групповому этапу Чемпионата мира. После этого без паузы стартует плей-офф, где шестнадцать сборных поведут борьбу за главный трофей четырехлетия. В нашем конкурсе прогнозов претендентов на подарки от VBET гораздо больше. Но и шансов больше, ведь призы получают не только победители этапов, но и вся топ-десятка. Кстати, вчера мы объявили триумфаторов второго этапа. Обязательно
Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали
Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!
17:00 Гана - Уругвай
17:00 Южная Корея – Португалия
21:00 Камерун – Бразилия
21:00 Сербия – Швейцария
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