 Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей пятницы до 17:00 ᐉ UA-Футбол
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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей пятницы до 17:00

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

День тринадцатый, который подведет черту под третьим этапом

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей пятницы до 17:00

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня мы положим конец групповому этапу Чемпионата мира. После этого без паузы стартует плей-офф, где шестнадцать сборных поведут борьбу за главный трофей четырехлетия. В нашем конкурсе прогнозов претендентов на подарки от VBET гораздо больше. Но и шансов больше, ведь призы получают не только победители этапов, но и вся топ-десятка. Кстати, вчера мы объявили триумфаторов второго этапа. Обязательно перейдите по ссылке и проверьте, нет ли вас среди них.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь. Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн).

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 13

17:00 Гана - Уругвай
17:00 Южная Корея – Португалия
21:00 Камерун – Бразилия
21:00 Сербия – Швейцария

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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Комментарии (8)
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Nazar19
02.12.2022 в 01:56
Гана - Уругвай 1:2, Південна Корея - Португалія 1:2, Камерун - Бразилія 1:2, Сербія - Швейцарія 1:2
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0
0
Smooth da Hustler (Львів)
02.12.2022 в 01:55
Гана-Уругвай 1-1,Південна Корея-Португалія 2-1,Камерун-Бразилія 0-2,Сербія-Швейцарія 0-1.
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0
0
avatar
Непозбувна бентега (Рівне)
02.12.2022 в 01:52
Гана - Уругвай 1:2, Корея - Португалія 0:0, Камерун - Бразилія 0:2, Сербія - Швейцарія 1:1
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0
0
vlapa (Киев)
02.12.2022 в 01:51
Гана - Уругвай 1 : 1 , Південна Корея - Португалія 1 : 1 , Камерун - Бразилія 0 : 2 , Сербія - Швейцарія 0 : 1
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0
0
Ama E new leveL (Черкаси)
02.12.2022 в 01:24
Гана - Уругвай 0-2 Південна Корея - Португалія 2-2 Камерун - Бразилія 0-3 Сербія - Швейцарія 2-1
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0
0
Vanchester_99 (Кашперивка)
02.12.2022 в 01:20
17:00 Гана - Уругвай 0-1 17:00 Південна Корея - Португалія 0-1 21:00 Камерун - Бразилія 0-2 21:00 Сербія - Швейцарія 1-2
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0
0
Dref2012 (Рівне)
02.12.2022 в 01:09
Гана - Уругвай 1:2 Південна Корея - Португалія 0:2 Камерун - Бразилія 0 :1 Сербія - Швейцарія 1:1
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0
0
Malioha (Одесса)
02.12.2022 в 01:05
Гана 1-1 Уругвай Южная Корея 2-1 Португалия Камерун 0-2 Бразилия Сербия 1-1 Швейцария
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0
0

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