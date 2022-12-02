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Гана – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Гана - Уругвай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Гана – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

фото - Getty Images

UA-Футбол
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Многие топ-сборные остались за бортом плей-офф: Бельгия, Германия, Дания. Рискует оказаться среди неудачников и Уругвай. Суаресу и компании нужна только победа над Ганой, а также выигрыш Южной Кореи в параллельном поединке. Всё реально.

Матч третьего тура группы Н Гана - Уругвай состоится в пятницу, 2-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

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В статье: Гана Уругвай
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