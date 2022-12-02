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Камерун – Бразилія. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу ЧС-2022
Камерун - Бразилия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
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Бразилия уже гарантировала себе место в плей-офф, но еще не определилась с какого места выйдет из группы. Теоретические шансы на 1/8-ю сохраняет и Камерун, поэтому сохраняются шансы и на сенсацию. Этот чемпионат мира богат сюрпризами. Почему бы не организовать еще один?
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Матч третьего тура группы G Камерун - Бразилия состоится в пятницу, 2-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
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