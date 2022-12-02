Сербия – Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Обе сборные до конца не реализовали свой потенциал в этой группе, но у каждой еще есть шанс продлить для себя пребывание в Катаре. Для этого нужно побеждать и выходить из группы, хотя швейцарцев теоретически удовлетворит даже ничья.

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Матч третьего тура группы G Сербия - Швейцария состоится в пятницу, 2-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).