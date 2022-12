Характер Японии, прощание с Германией и золотым поколение Бельгии. Дайджест ЧМ-2022

Вау. Тяжело иначе описать произошедшее в первый зимний день на Чемпионате мира в Катаре, ведь три из четырех матчей подарили нам жуткую интригу, а итоговые результаты заставили порадоваться за андердогов и немного взгрустнуть из-за топов, которые вылетели досрочно. Но обо всем в порядке очереди.

Формально матчи этой группы проходили во второй временной слот, но буква E идет раньше F в латинском алфавите, а потому с неё и начнем. Сборная Германии, казалось бы, выполнила свою миссию, обыграв Коста-Рику (не без нареканий, по ходу встречи они даже уступали в счете), однако даже итоговые три бала оставили машину Флика за бортом Мундиаля.

Всему виной Испания… хотя нет, всему виной гордые японские самураи. В первом туре они обыграли бундестим, после неожиданно уступили костариканцам, однако в третьем туре родили еще одну сенсацию. Страна восходящего солнца пропустила первой против Испании, однако вскоре забила два, взяла три очка и выиграла группу, которую все называли группой смерти. Коллектив Энрике же в плей-офф выполз, но лишь благодаря шикарной победе в первом туре над Коста-Рикой (7:0). После результаты пошли вниз.

Здесь тоже нашлось место для сенсации. Марокко удивило всех в первых двух турах, сначала не пропустив от хорватов (0:0), а после сумев обыграть Бельгию (2:0), и эти два подвига сильно облегчили жизнь команде Реграги. В последнем туре им нужно было лишь обыграть канадцев, с чем африканская сборная отлично справились. Итоговые 1:2, семь балов в группе и выход в плей-офф с первой позиции. Одно из самых приятных открытий нынешнего ЧМ.

В параллельной игре “золотое поколение” Бельгии пыталось окончательно не упасть в цене, однако выйти в плей-офф им не удалось. Несмотря на несколько неплохих эпизодов (привет передаем Лукаку), Хорватия удержала нулевую ничью и запрыгнула в 1/8 со второго места. Бельгийцы прощаются с турниром, а Роберто Мартинес - со сборной Бельгии. Вскоре команда получит нового наставника.

Одной яркой пушки, которая бы взорвала всем нам мозг и заставила бы кричать от восторга в эту пятницу не было зафиксировано. А потому помимо критерия “красота”, мы также оценим важность забитого гола.

Потому в нашей рубрике давайте выделим первый гол Японии в игре против Испании. Да, имели место несколько ошибок от игроков “красной фурии”, но, во-первых, каким же классным был прессинг от “самураев”, а во-вторых, удар Рицу Доана так же вышел вполне себе годным.

Здесь можно выделить многих, но мы остановимся на двух кандидатах. Во-первых, нужно отметить Хакима Зиеша. Лидер Марокко не так давно был не в ладах с главным тренером сборной и даже завершал международную карьеру в 28 лет. Однако после коуч сменился, вингер вернулся в команду и сейчас тащит её на нынешнем Мундиале. Гол в ворота Канады стал первым для Хакима на ЧМ и победным для его сборной в важной игре.

▪️ Retires from ???????? after falling out with the manager



▪️ Accepts call-up from new head coach Walid Regragui



▪️ Drops a Man of the Match display vs ????????



▪️ Helps ???????? qualify for the World Cup KO stage for the first time since 1986



A rollercoaster ride for Hakim Ziyech in 2022.????