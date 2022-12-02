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Характер Японии, прощание с Германией и золотым поколение Бельгии. Дайджест ЧМ-2022
Говорим о главных итогах дня Мундиаля в Катаре
Фото: twitter.com/BelRedDevils
Вау. Тяжело иначе описать произошедшее в первый зимний день на Чемпионате мира в Катаре, ведь три из четырех матчей подарили нам жуткую интригу, а итоговые результаты заставили порадоваться за андердогов и немного взгрустнуть из-за топов, которые вылетели досрочно. Но обо всем в порядке очереди.
Результаты дня
Группа E
- Коста-Рика - Германия 2:4
- Япония - Испания 2:1
Формально матчи этой группы проходили во второй временной слот, но буква E идет раньше F в латинском алфавите, а потому с неё и начнем. Сборная Германии, казалось бы, выполнила свою миссию, обыграв Коста-Рику (не без нареканий, по ходу встречи они даже уступали в счете), однако даже итоговые три бала оставили машину Флика за бортом Мундиаля.
???????? Japan - 6pts (+1GD)— Squawka (@Squawka) December 1, 2022
???????? Spain - 4pts (+6GD)
???????? Germany - 4pts (+1GD)
???????? Costa Rica - 3pts (-8GD)
Group E was quite the ride. ????#FIFAWorldCup
Всему виной Испания… хотя нет, всему виной гордые японские самураи. В первом туре они обыграли бундестим, после неожиданно уступили костариканцам, однако в третьем туре родили еще одну сенсацию. Страна восходящего солнца пропустила первой против Испании, однако вскоре забила два, взяла три очка и выиграла группу, которую все называли группой смерти. Коллектив Энрике же в плей-офф выполз, но лишь благодаря шикарной победе в первом туре над Коста-Рикой (7:0). После результаты пошли вниз.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Япония
|3
|2
|0
|1
|4-3
|+1
|6
|2
|Испания
|3
|1
|1
|1
|9-3
|+6
|4
|3
|Германия
|3
|1
|1
|1
|6-5
|+1
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|0
|2
|3-11
|-8
|3
Группа F
- Канада - Марокко 1:2
- Хорватия - Бельгия 0:0
Здесь тоже нашлось место для сенсации. Марокко удивило всех в первых двух турах, сначала не пропустив от хорватов (0:0), а после сумев обыграть Бельгию (2:0), и эти два подвига сильно облегчили жизнь команде Реграги. В последнем туре им нужно было лишь обыграть канадцев, с чем африканская сборная отлично справились. Итоговые 1:2, семь балов в группе и выход в плей-офф с первой позиции. Одно из самых приятных открытий нынешнего ЧМ.
В параллельной игре “золотое поколение” Бельгии пыталось окончательно не упасть в цене, однако выйти в плей-офф им не удалось. Несмотря на несколько неплохих эпизодов (привет передаем Лукаку), Хорватия удержала нулевую ничью и запрыгнула в 1/8 со второго места. Бельгийцы прощаются с турниром, а Роберто Мартинес - со сборной Бельгии. Вскоре команда получит нового наставника.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Марокко
|3
|2
|1
|0
|4-1
|+3
|7
|2
|Хорватия
|3
|1
|2
|0
|4-1
|+3
|5
|3
|Бельгия
|3
|1
|1
|1
|1-2
|-1
|4
|4
|Канада
|3
|0
|0
|3
|2-7
|-5
|0
Гол дня
Одной яркой пушки, которая бы взорвала всем нам мозг и заставила бы кричать от восторга в эту пятницу не было зафиксировано. А потому помимо критерия “красота”, мы также оценим важность забитого гола.
Потому в нашей рубрике давайте выделим первый гол Японии в игре против Испании. Да, имели место несколько ошибок от игроков “красной фурии”, но, во-первых, каким же классным был прессинг от “самураев”, а во-вторых, удар Рицу Доана так же вышел вполне себе годным.
Герой дня
Здесь можно выделить многих, но мы остановимся на двух кандидатах. Во-первых, нужно отметить Хакима Зиеша. Лидер Марокко не так давно был не в ладах с главным тренером сборной и даже завершал международную карьеру в 28 лет. Однако после коуч сменился, вингер вернулся в команду и сейчас тащит её на нынешнем Мундиале. Гол в ворота Канады стал первым для Хакима на ЧМ и победным для его сборной в важной игре.
▪️ Retires from ???????? after falling out with the manager— William Hill (@WilliamHill) December 1, 2022
▪️ Accepts call-up from new head coach Walid Regragui
▪️ Drops a Man of the Match display vs ????????
▪️ Helps ???????? qualify for the World Cup KO stage for the first time since 1986
A rollercoaster ride for Hakim Ziyech in 2022.????
Нельзя проигнорировать Хадзиме Мориясу. Многие отмечали, что ныне у японцев неплохое поколение футболистов, однако попав в группу с Испанией и Германией, на их амбициях выйти в 1/8 поставили крест. И очень зря. “Самураи” обыграли обоих фаворитов квартета, при этом в каждом из матчей они уступали в счете, однако приходили в себя и отыгрались. Не в последнюю очередь благодаря наставнику - Мориясу здорово управляет игрой и умеет качественно проводить замены по ходу игр.
Неудачник дня
Хочется вспомнить о Германии, но они сделали все правильно - обыграли Коста-Рику. Называть их неудачниками можно за первый тур, но никак не за третий. А вот Бельгия подвела фанатов… Очень сильно подвела. Понятно, что нынешнее поколение, с учетом среднего возраста команды, можно назвать золотым лишь на бумаге, однако выйти в плей-офф они были обязаны. Но они не смогли.
Среди персоналий можно выделить двух лузеров. Первый - Роберто Мартинес, который в 2018-м году стал героем, сделав бельгийцев бронзовыми призерами Мундиаля, однако спустя четыре года сильно испортил свою репутацию таким досрочным вылетом. Правда этого можно было бы избежать, если бы Ромелу Лукаку забивал в ключевые моменты. Все шансы стать героем у форварда были. Но он не смог.
Thierry Henry with Romelu Lukaku after the match ???????? pic.twitter.com/NpPWCnIrUQ— ESPN FC (@ESPNFC) December 1, 2022
Факт дня
Германия - одна из самых титулованных сборных (четыре победы на ЧМ, три триумфа на первенствах Европы), однако в последние годы национальная сборная находится в серьезном кризисе. Впервые в своей истории “бундестим” умудрилась не выйти из группы на ЧМ дважды кряду. Даже один случай, который имел место в 2018-м году, поверг многих в шок, а нынешняя ситуация лишь подтвердила очевидный синдром. Но может хоть к домашнему Евро мы увидим лучшую версию некогда грозной сборной.
Также стоит сказать, что свою историю пишет сборная Марокко. Коллектив Реграри нечасто выходит в плей-офф, в этом году это случилось впервые с 1986 года. И это лишь второй случай в их истории.
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