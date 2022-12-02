 Энрике - о втором месте сборной Испании: Меня это раздражает, я хотел быть первым ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Энрике - о втором месте сборной Испании: Меня это раздражает, я хотел быть первым
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энрике - о втором месте сборной Испании: Меня это раздражает, я хотел быть первым

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Коуч испанцев остался недоволен игрой своей команды

Энрике - о втором месте сборной Испании: Меня это раздражает, я хотел быть первым

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Японии (1:2).

"Ничего не произошло, пять минут полного отсутствия контроля, даже паники. Если бы японцам нужно было забить еще два – они точно забили бы нам. Это чемпионат мира, и когда такой команде, как Япония, нечего терять – она проносится мимо нас, словно самолет.

Ситуация была контролируемая, когда Япония решила закрыться в обороне, у них было то, что они хотели. Мы пытались справиться с этим как можно лучше. Японцы заслуженно выиграли группу. Меня это раздражает, потому что я хотел быть первым в группе. Мы поговорим с футболистами сегодня, но это уже должно быть предупреждением для них.

Читайте такжеЯпония - Испания 2:1. Второй громкий подвиг Синих самураев

Нам нужно показать больше силы. Сегодня особенно нечего праздновать.

Япония обыграла нас за 5 минут. В других отрезках мы играли хорошо. Они очень плотно закрылись в защите. Мы хотели ничью или победить, но нам не удалось. Мы были очень далеки от того, что я хотел", - сказал Энрике.

Япония и Испания вышли в плей-офф ЧМ-2022, правда, японцы обыграв испанцев, вышли в 1/8 финала с первого места.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Япония Луис Энрике Чемпионат Мира-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
02.12.2022 в 08:53
Было видно что испанцы старались забить. Но выход со второго места намного лучше так попали они не на Хорватию и в случае прохода им достанется вероятно португальцы а не бразильцы. Сетку турнира просчитывают все команды
Ответить
0
0
филанкрот (donetsk)
02.12.2022 в 09:40
Oт хитрун той Енріке!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде