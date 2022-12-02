Энрике - о втором месте сборной Испании: Меня это раздражает, я хотел быть первым

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Японии (1:2).

"Ничего не произошло, пять минут полного отсутствия контроля, даже паники. Если бы японцам нужно было забить еще два – они точно забили бы нам. Это чемпионат мира, и когда такой команде, как Япония, нечего терять – она проносится мимо нас, словно самолет.

Ситуация была контролируемая, когда Япония решила закрыться в обороне, у них было то, что они хотели. Мы пытались справиться с этим как можно лучше. Японцы заслуженно выиграли группу. Меня это раздражает, потому что я хотел быть первым в группе. Мы поговорим с футболистами сегодня, но это уже должно быть предупреждением для них.

Нам нужно показать больше силы. Сегодня особенно нечего праздновать.

Япония обыграла нас за 5 минут. В других отрезках мы играли хорошо. Они очень плотно закрылись в защите. Мы хотели ничью или победить, но нам не удалось. Мы были очень далеки от того, что я хотел", - сказал Энрике.

Япония и Испания вышли в плей-офф ЧМ-2022, правда, японцы обыграв испанцев, вышли в 1/8 финала с первого места.