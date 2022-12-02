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Флик: Мы сами виноваты, у нас было достаточно шансов

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(1 голосов)

Германия не смогла выйти из группы

Флик: Мы сами виноваты, у нас было достаточно шансов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над Коста-Рикой (4:2) и вылет команды из ЧМ-2022. Немцы заняли третье место, уступив Испании по количеству забитых мячей.

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"Разочарование огромное. Я не виню Испанию. Никогда не смотрю на другие команды. Виноваты в этом только мы сами, у нас было достаточно шансов, особенно против Японии, а также против Испании в конце матча.

Нам нужно лучше развивать игроков. Мы уже много лет нуждаемся в 9-м номере и сильных защитниках. Защита отличала немецкий футбол на протяжении многих лет. Нам нужно вернуться к основам", - приводит слова Флика Bayern & Germany.

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В статье: Германия Чемпионат Мира-2022 Коста-Рика Ханси Флик
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Источник:
Bayern & Germany

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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
02.12.2022 в 09:45
так,самі вині,програли Японії--тепер мають
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Nevermore (Донецк)
02.12.2022 в 08:46
шарлатан
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