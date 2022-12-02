Флик: Мы сами виноваты, у нас было достаточно шансов

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над Коста-Рикой (4:2) и вылет команды из ЧМ-2022. Немцы заняли третье место, уступив Испании по количеству забитых мячей.

"Разочарование огромное. Я не виню Испанию. Никогда не смотрю на другие команды. Виноваты в этом только мы сами, у нас было достаточно шансов, особенно против Японии, а также против Испании в конце матча.

Нам нужно лучше развивать игроков. Мы уже много лет нуждаемся в 9-м номере и сильных защитниках. Защита отличала немецкий футбол на протяжении многих лет. Нам нужно вернуться к основам", - приводит слова Флика Bayern & Germany.