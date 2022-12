37-летний Модрич – лучший игрок матча Хорватия - Бельгия

Сборные Хорватии и Бельгии расписали нулевую ничью на Мундиале (0:0). Лучшим игроком встречи назвали хорватского полузащитника Луку Модрича.

37-летний хорват отыграл полный матч. Он дважды угрожал воротам Тибо Куртуа, оба удара пришлись в створ. На счету капитана команды- - четыре удачных отбора мяча.

Напомним, Хорватия с 5 очками заняла второе место и вышла в плей-офф ЧМ-2022. В 1/8 финала хорваты сыграют против Японии. Поединок пройдет 5 декабря.

Luka Modric guides Croatia to qualification through a tough group and earns himself his second Player of the Match award!