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"Линии рисуются как угодно". Наставник Хорватии раскритиковал VAR после ничьей с Бельгией

Чемпионат мира FIFA
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Справедливое решение арбитра?

"Линии рисуются как угодно". Наставник Хорватии раскритиковал VAR после ничьей с Бельгией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничью с Бельгией (0:0) и выход в плей-офф ЧМ-2022.

"Я ожидал битвы, Бельгия не может сыграть плохо трижды. Хорватия была великолепна, мы хорошо провели первый тайм. У нас был чистый пенальти, VAR снова против нас, линии рисуются как угодно. Но нас это не пошатнуло, мы ожидали, что у Бельгии будет моменты. Нам повезло", – приводит слова Далича Dalmatinskiportal.

Напомним, в начале первого тайма главный судья встречи после просмотра видеоповтора отменил назначенный пенальти в ворота Бельгии из‑за офсайда у хорватского футболиста.

Хорватия с 5 очками заняла второе место и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Бельгия вылетела с турнира, заняв третье. В 1/8 финала хорваты сыграют против Японии.

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В статье: Бельгия Хорватия Чемпионат Мира-2022 Златко Далич
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Источник:
Dalmatinskiportal

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