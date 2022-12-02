Нидерланды - США: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Плей-офф Чемпионата мира 2022 года открывает матч между победителем группы А и сборной, занявшей второе место в группе В – Нидерланды сыграют с США. Понятно, что нидерландскую команду считают фаворитом пары – она должна бороться за самые высокие места. Но американцы на групповом этапе доказали, что они являются серьезной силой, способной добывать результат даже в противостоянии с грандами (ничья с Англией).

Кто в итоге окажется сильнее – Нидерланды или США – смотрите в субботу, 3 декабря. Стартовый свисток раздастся в 17:00.

Покажут ли матч Нидерланды – США по ТВ

Да, матч 1/8 финала Чемпионата мира 2022 г. Нидерланды – США в прямом эфире покажут региональные каналы Суспільного (Суспільне.Львів, Суспільне.Вінниця, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Харків, Суспільне.Одеса и другие).

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Где смотреть матч Нидерланды – США в интернете

Прежде всего – на сайте Суспільного, который транслирует большинство матчей ЧМ. Также легальным транслятором Чемпионата мира 2022 года является OTT-сервис MEGOGO. В конце концов большинство сервисов интернет-телевидения имеют в базовых пакетах региональные каналы Суспільного.

Как еще можно следить за матчем Нидерланды – США

Если у вас нет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Нидерланды – США онлайн. Также напомним, что в приложении Дія в разделе Услуги есть Дія.TV, в котором есть доступные региональные каналы Суспільного.

Какие каналы покажут матч Нидерланды – США в других странах