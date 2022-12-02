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Нидерланды - США: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира
Где покажут в прямом эфире матч Нидерланды – США, Чемпионат мира, 3 декабря 2022
Getty Images/Global Images Ukraine
Плей-офф Чемпионата мира 2022 года открывает матч между победителем группы А и сборной, занявшей второе место в группе В – Нидерланды сыграют с США. Понятно, что нидерландскую команду считают фаворитом пары – она должна бороться за самые высокие места. Но американцы на групповом этапе доказали, что они являются серьезной силой, способной добывать результат даже в противостоянии с грандами (ничья с Англией).
Кто в итоге окажется сильнее – Нидерланды или США – смотрите в субботу, 3 декабря. Стартовый свисток раздастся в 17:00.
Покажут ли матч Нидерланды – США по ТВ
Да, матч 1/8 финала Чемпионата мира 2022 г. Нидерланды – США в прямом эфире покажут региональные каналы Суспільного (Суспільне.Львів, Суспільне.Вінниця, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Харків, Суспільне.Одеса и другие).
Где смотреть матч Нидерланды – США в интернете
Прежде всего – на сайте Суспільного, который транслирует большинство матчей ЧМ. Также легальным транслятором Чемпионата мира 2022 года является OTT-сервис MEGOGO. В конце концов большинство сервисов интернет-телевидения имеют в базовых пакетах региональные каналы Суспільного.
Как еще можно следить за матчем Нидерланды – США
Если у вас нет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Нидерланды – США онлайн. Также напомним, что в приложении Дія в разделе Услуги есть Дія.TV, в котором есть доступные региональные каналы Суспільного.
Какие каналы покажут матч Нидерланды – США в других странах
- Бельгия - rtbf.be/sport, RTBF Auvio Direct, Sporza
- Канада - CTV, TSN App, TSN.ca, TSN1, RDS, TSN5, RDS App, TSN4, CTV App
- Чехия - ČT Sport
- Эстония - ETV+
- Франция - beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 1
- Германия - Servus TV, Magenta Sport
- Ирландия - RTE Player
- Израиль - KAN 11
- Италия - RAI 1, RaiPlay
- Литва - LRT Live Streaming
- Нидерланды - NPO 1, NPO Start
- Польша - sport.tvp.pl, TVP Sport, TVP1, TVP Sport App
- Португалия - RTP Play, Antena 1 - RTP, RTP 1
- Словакия - RTVS Sport, ČT Sport, RTVS Live
- Испания - Gol Mundial
- Турция - TRT 1
- США - Foxsports.com, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Sports App, Peacock, UFORIA App, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Sling, Telemundo, FOX Network
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