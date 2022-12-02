Люди из низшего общества: худшие команды чемпионатов мира по футболу

Триумфатор ЧМ-2022 станет известен лишь через две с половиной недели. А вот худшая команда мундиаля определилась уже после группового этапа. Впервые в истории чемпионатов мира это звание «заслужила» хозяйка турнира – сборная Катара, которая, как и канадцы, проиграла все три матча группы, но с худшей разницей мячей (1:7). Чем не повод вспомнить самые яркие истории о главных неудачниках минувших ЧМ?

1930. На первый мундиаль в Уругвай европейские сборные не очень рвались из-за расстояния и экономических соображений. И Боливию, слабейшую на тот момент команду Южной Америки, добрали для количества, отправив в группу к Бразилии и Югославии. Сенсации не случилось: "эль верде" без шансов проиграли оба матча с общей разницей 0:8. А поскольку вояж на мундиаль носил для боливийцев не столько спортивный, сколько туристический характер, на турнире они использовали весьма необычную игровую форму. На груди у каждого из игроков основного состава была нанесена буква, и при построении команды получалась надпись Viva Uruguay — в знак уважения к гостеприимным хозяевам первого ЧМ.

1938. На ЧМ в первый и последний раз выступила колониальная сборная — команда Голландской Ост-Индии (нынешняя Индонезия), ставшая к тому же первым представителем Азии на мундиалях. Она провела лишь одну игру (турнир проходил по олимпийской системе), разгромно проиграв будущим финалистам-венграм (0:6), но публику повеселить успела. Вратарь азиатов Мо Хэн Тан вынес с собой на поле большую пластмассовую куклу — на удачу (судя по счету, помогла не очень). А капитан Ост-Индии, практикующий врач Ахмад Навир, весь матч провел в своих докторских очках.

1950. Как и 20 годами ранее попадание Боливии на ЧМ было далеким от спортивного принципа. «Эль верде» не прошли отбор, но из-за отказа сборной Аргентины дорога на мировое первенство была для них открыта. По ходу соревнования с дистанции сошла Франция, по воле случая оказавшаяся в одной группе с Боливией, поэтому последним пришлось лишь единожды испытать унижение. Уругвай отправил боливийцев восвояси, отгрузив сопернику в дорожку восемь безответных мячей.

1954. На том ЧМ антирекорд всех времен установила сборная Южной Кореи. В двух матчах группового турнира азиаты пропустили 16 (!) сухих мячей (0:9 — с Венгрией и 0:7 — с Турцией), став самой слабой командой, когда-либо выступавшей на мундиалях. Как позже выяснилось, вратарь корейцев Хог Док Ен страдал близорукостью.

1958. На ЧМ в Швеции не было ни одной команды, не набравшей очков. Даже мексиканцы, которые на двух предыдущих мундиалях проиграли все матчи, смогли, наконец, соорудить первую историческую ничью – с Уэльсом (1:1). Правда, в двух остальных матчах группы случились два разгрома – от хозяев (0:3) и венгров (0:4).

1962. Худшей командой мундиаля неожиданно стали швейцарцы, которые в отборочном турнире оказались сильнее вице-чемпиона мира Швеции. А вот на чилийских полях Нати проиграли все три матча группы. Но при этом именно игрок сборной Швейцарии стал автором первого гола того ЧМ: полузащитник Рольф Вютрих в матче-открытии турнира против Чили (1:3) открыл счет уже на 6-й минуте.

1966. Снова худшая команда ЧМ – сборная Швейцарии. Три поражения и всего один забитый мяч (1:9). За пару часов до стартового матча группы с ФРГ (0:5) тренер альпийцев Альфредо Фони отстранил от игры лидера команды Якоба Куна (в будущем известного тренера) и основного защитника Вернера Леймгрубера, а спустя сутки они вместе с запасным вратарем Эйхманом были отправлены из Англии домой. Поговаривали — из-за ночной самовольной гулянки с девочками. Фони уверял, что санкции были необходимы, но микроклимат в команде это испортило окончательно.

1970. Худшей командой турнира стала сборная Сальвадора, впервые в своей истории участвовавшая в ЧМ. Три поражения с общим счетом 0:9. При том, что на мундиаль Ла Селекта пробилась с кровью. В прямом смысле слова. Победа Сальвадора над Гондурасом в дополнительном отборочном матче ЧМ-1970 на нейтральном поле в Мехико (3:2) послужила поводом к 6-дневному вооруженному конфликту между двумя странами, вошедшим в историю под названием Футбольная война. В результате недельных боев и бомбардировок с обеих сторон погибло, по разным данным, от двух до шести тысяч человек, многие из которых были гражданскими.

1974. Первой сборной из "Черной Африки", попавшей на ЧМ, стала команда Заира (ныне — ДР Конго). В группе с Шотландией, Югославией и Бразилией "желто-зеленые" проиграли все три матча с суммарной разницей 0:14. Влет 0:9 от "югов" так взбесил диктатора Заира Мобуту Сесе Секо, что перед встречей с бразильцами игрокам был поставлен ультиматум: "Поражение крупнее, чем 0:3, будет автоматически означать, что домой вы не вернетесь". И хотя ту встречу "черные леопарды" завершили с "устраивающим" результатом (0:3), югославский тренер заирцев Благое Видинич предпочел не возвращаться в Африку и вскоре трудоустроился в Колумбии.

1978. Мексика провалила аргентинский ЧМ с шумом и треском, проиграв три матча с общим счетом 2:12. "Ацтекам" не помогли ни обладатель одной из самых пышных шевелюр в истории мундиалей Лоренсо Куэльяр (будущий многолетний коуч женской сборной Мексики), ни совсем еще молодой Уго Санчес.

1982. Сальвадорцы, вторично игравшие на мундиале, вновь стали его худшим участником – потерпели три поражения на групповом этапе, попутно установив антирекорд мировых первенств: стартовый поединок сборной Венгрии они проиграли со счетом 1:10. Столько ни в одной игре финальных турниров ни до, ни после не забивал никто (а Ласло Кишш попутно записал на свой счет еще и личный рекорд, сделав самый быстрый хет-трик в истории чемпионатов мира – за 7 минут). Оправданием для сальвадорцев может служить тот факт, что на ЧМ-1982 они были единственной сборной, полностью составленной из футболистов-любителей. А руководил ими тренер-любитель Маурисио Родригес, готовивший команду к матчам в свободное время от руководства собственной инженерной фирмой.

1986. В том чемпионате впервые принимала участие сборная Канады. В отсутствие главного фаворита отбора в зоне КОНКАКАФ, Мексики, которая получила место в финальных соревнованиях автоматически, как организатор турнира, «Кленовые листья» в квалификации умудрились тогда опередить сборные Гондураса и Коста-Рики. Свой дебютный вояж на мундиаль они завершили тремя сухими поражениями от Франции, СССР и Венгрии. Интересно, что в составе сборной Канады было не только девять футболистов из профессиональных лиг США и пятеро «европейцев», но и двое... официально безработных из Торонто (Брюс Уилсон и Рэнди Раган).

1990. Накануне ЧМ шейхи из ОАЭ пообещали игрокам своей сборной, впервые вышедшей на мундиаль, по «роллс-ройсу» за каждый забитый мяч. Потратились шейхи несильно: в трех проигранных матчах «соколы» отличились лишь дважды (2:12).

1994. Греции образца 1994 года принадлежит континентальный антирекорд: три поражения с общим счетом 0:10 — хуже на мундиалях не выступала ни одна из европейских сборных. Один из мячей в поединке с Аргентиной (0:4) эллинам забил Марадона, для которого тот гол стал последним на мундиалях.

2002. Худшей сборной первого в истории азиатского ЧМ стала азиатская же команда – Саудовская Аравия, потерпевшая три сухих поражения с общим счетом 0:12. В том числе от Германии (0:8). Впрочем, и счет 8:0 – это рекорд в истории выступлений сборной ФРГ в финалах чемпионатов мира.

Именно в том матче свои первые 3 мяча на мундиалях забил Мирослав Клозе, впоследствии ставший лучшим бомбардиром в истории ЧМ.

2006. На ЧМ-2006 бывшая Югославия пробилась в виде страны с новым названием – Сербия и Черногория. Но парадокс ситуации заключался в том, что всего за неделю до старта мундиаля Черногория также объявила о своей независимости. В итоге турнир для объединенной (а фактически – разъединенной) команды завершился бесславно. Проиграв все три матча – Голландии (0:1), Аргентине (0:6) и Кот-д`Ивуару (2:3), сборная Сербии и Черногории завершила выступления на последнем месте в группе и в ранге худшей команды турнира. Тренер Илия Петкович после поражения от Аргентины (0:6) сокрушался: "Это позор на несколько поколений".

2010. Накануне чемпионата мира 2010 года некоторые спортивные журналисты писали о сборной КНДР как о команде-загадке, от которой можно ожидать чего угодно. Но на мундиале северокорейцы относительно неплохо отыграли лишь стартовый поединок – против Бразилии (1:2). А во втором матче группы Португалия жестко указала азиатам на их место в современном футболе (0:7). "Порка" продолжилась и в игре с Кот-д`Ивуаром (0:3). После возвращения на родину главного тренера КНДР Ким Чон Хона за провальное выступление на ЧМ исключили из рядов Трудовой партии Кореи. Сообщалось также, что его приговорили к году исправительных работ на стройке (по 14 часов в день), чтобы "трудом искупать свою вину перед социалистической родиной". Проверить, так ли это, тяжело — Ким Чон Хона давно нигде не видно.

2014. Выступление на полях Бразилии сборной Камеруна до последнего момента было под вопросом. "Неукротимые львы" отказывались лететь на чемпионат мира до тех пор, пока министерство спорта не согласилось увеличить бонус за выступление на мундиале почти втрое (с $90 до $250 тысяч на брата). Видимо, на споры с чиновниками Это'О и компания растратили все силы и на ЧМ выглядели очень бледно – три поражения с общим счетом 1:9.

2018. Панамцы впервые в своей истории приехали на чемпионат мира, после того как в квалификации сенсационно опередили завсегдатая мундиалей сборную США. День 11 октября, в который "канальщики» завоевали путевку на ЧМ, был объявлен в стране общенациональным праздником. Но в финальном турнире дебютанты лавров не снискали – три поражения с общим счетом 2:11. Тем не менее панамцам удалось войти в историю чемпионатов мира: именно в их ворота был забит юбилейный, 2500-й гол мундиалей. Случилось это в поединке латиноамериканцев со сборной Туниса (1:2).