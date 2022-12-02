ЧМ. Сербия - Швейцария 2:3. За четыре года ничего не изменилось

Чемпионат Мира. Третий тур. Группа G

Доха. "Стадиум 974"

Сербия - Швейцария 2:3

Голы: А. Митрович 26, Влахович 35 - Шакири 20, Эмболо 44, Фройлер 48

Сербия: В. Милинкович-Савич, Павлович, Велькович (Гудель 55), Миленкович, Живкович (Радоньич 78), Лукич, С. Милинкович-Савич (Максимович 68), Костич, Тадич (Джуричич 78), А. Митрович, Влахович (Йович 55)

Швейцария: Кобель, Видмер, Аканджи, Шер, Родригес, Джака, Фройлер, Соу (Эдимилсон 69), Шакири (Закария 69), Эмболо (Окафор 90+6), Варгас (Фасснахт 83)

Предупреждения: С. Милинкович-Савич 47, Павлович 56, Гудель 81, А. Митрович 82, Миленкович 90+4, Лукич 90+9 - Видмер 15, Варгас 34, Джака 90+4, Шер 90+9

Главный арбитр: Фернандо Рапаллини (Аргентина)

Даже матч США - Иран должен был померкнуть в плане напряжения, политической важности по сравнению с битвой Сербии и Швейцарии. Четыре года назад косовары Гранит Джака и Шердан Шакири праздновали голы в ворота сербов, изображая жестом албанского орла. Что до сих пор злит последних. Уже на этом турнире последние вывесили в раздевалке флаг с Косово в составе Сербии. Впрочем, в обеих сборных еще с мая пытались найти общий язык, сосредоточиться на футболе. И это удалось.

Первые 48 минут вышли замечательными. Явно не хватало точности передач (76.5 - низкий процент), было маловато ударов, слишком много сумбура, неудачных последних пасов, решений. Вместе с тем, темп и борьба были сумасшедшими, и смотреть игру было чрезвычайно интересно.

Шакири начал забросом на Эмболо, от которого, как и от добивания Джаки, спас вратарь. Затем сербы выдали мощный отрезок, сильно давили. Живкович закрутил в стойку. Но забили швейцарцы в контратаке, которую уже вроде бы прервали. Соу в итоге отправил правее, а Шакири замкнул низом с рикошетом. Записав на свой счет уже 14-ое результативное действие в 19-ти последних официальных матчах за сборную (пять голов, девять ассистов). Кстати, "орла" на этот раз он не показывал.

Сербы вернулись быстро. Тадич слева навесил под классический удар головой Митровича. Шакири получил длинный пас, вышел на вратаря, запутался с мячом и не попал. Влахович, не игравший в первых двух матчах в "старте" то ли из-за травм, то ли из-за ссоры с тренером, принял от Тадича и покатил на противоходе в дальний угол. А в самой концовке тайма на фоне доминирования сербов швейцарцы устроили контратаку. Шакири, Соу направо, прострел Видмера, Эмболо замкнул.

Второй тайм также начался голом Nati. Вновь Шакири, левый вингер Варгас оказался рядом с ним, отдал пяткой назад, а опорник Фройлер пробил низом на противоходе. И вот после этого уже началась совсем другая игра. Точнее, игра закончилась. Швейцария уже принялась "сушить", Сербия будто опустила руки и уже не верила в успех. Ее наставник Драган Стойкович даже поубирал с поля всех лидеров - Влаховича, Сергея Милинковича-Савича, капитана Тадича. Не помогало.

На 89-ой минуте Фасснахт вышел один-на-один, но был остановлен вратарем. На 99-ой розыгрыш штрафного Радоньич замыкал низом в ближний угол - чуть неточно. Вот и все.

Четыре года назад Швейцария оказалась более взрослой, более собранной, более качественной. Хотя для этого ей пришлось забивать на 90-ой минуте, совершать камбек. На этот раз камбек пришлось совершать, но все удалось решить гораздо ранее. За это время ничего не изменилось, хотя и изменились тренеры и игроки. Nati по-прежнему жестче, взрослее, собраннее. Выше классом как команда. Еще и в нужный момент сняли критику за слабую атаку. Они свое второе место в группе заслужили.