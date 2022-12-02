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Хавбек сборной Германии: Мы перестали быть командой для больших турниров
Кай Хавертц - о провале команды на ЧМ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Германии Кай Хавертц считает, что национальная команда перестала быть угрозой для соперников на крупных турнирах, учитывая неудачи на чемпионатах мира и Европы.
"На двух кряду чемпионатах мира мы вылетаем на групповой стадии, а на последнем Евро вылетели уже в 1/8 финала. Очевидно, что у нас есть проблемы.
Это очень неприятно, нужно прямо говорить - что-то идет не так. Дважды не выйти из группы на ЧМ... Значит, что сборная Германии перестала быть командой для больших турниров", — сказал Хаверц.
Напомним, в 2014 году Германия стала чемпионом мира, но после этого больших результатов не добивалась.
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