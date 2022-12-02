Хавбек сборной Германии: Мы перестали быть командой для больших турниров

Полузащитник сборной Германии Кай Хавертц считает, что национальная команда перестала быть угрозой для соперников на крупных турнирах, учитывая неудачи на чемпионатах мира и Европы.

"На двух кряду чемпионатах мира мы вылетаем на групповой стадии, а на последнем Евро вылетели уже в 1/8 финала. Очевидно, что у нас есть проблемы.

Это очень неприятно, нужно прямо говорить - что-то идет не так. Дважды не выйти из группы на ЧМ... Значит, что сборная Германии перестала быть командой для больших турниров", — сказал Хаверц.

Напомним, в 2014 году Германия стала чемпионом мира, но после этого больших результатов не добивалась.