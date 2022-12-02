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За то, что выбил Германию – известен лучший игрок матча Япония – Испания

Чемпионат мира FIFA
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Занёс решающий мяч в ворота

За то, что выбил Германию – известен лучший игрок матча Япония – Испания

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Ао Танака признан лучшим игроком матча Япония – Испания (2:0). Его гол не дал выйти сборной Германии из группы.

Полузащитник сборной Японии буквально занес мяч в ворота после скандальной передачи Каору Митомы (мяч практически вышел за поле, но проекция снаряда оставалась на линии).

Его гол окончательно разрушил надежды сборной Германии на плей-офф. Даже если бы Испания сделала счет ничейным, Япония набирала бы 5 очков, а Бундестим – 4.

Танака выступает за "Дюссельдорф" во второй Бундеслиге. В этом сезоне он провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Испания Япония Чемпионат мира 2022
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