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За то, что выбил Германию – известен лучший игрок матча Япония – Испания
Занёс решающий мяч в ворота
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Ао Танака признан лучшим игроком матча Япония – Испания (2:0). Его гол не дал выйти сборной Германии из группы.
Полузащитник сборной Японии буквально занес мяч в ворота после скандальной передачи Каору Митомы (мяч практически вышел за поле, но проекция снаряда оставалась на линии).
Его гол окончательно разрушил надежды сборной Германии на плей-офф. Даже если бы Испания сделала счет ничейным, Япония набирала бы 5 очков, а Бундестим – 4.
Танака выступает за "Дюссельдорф" во второй Бундеслиге. В этом сезоне он провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
???? @f95 midfielder Ao Tanaka has just eliminated Germany from the #FIFAWorldCup!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022
Tanaka’s historic winner against Spain earns him hero status in Japan, and tonight’s @Budweiser Player of the Match award.
???????? #JPNESP ???????? #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud @budfootball pic.twitter.com/eCpcCePWwd
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