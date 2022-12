Линекер тролит сборную Германии: Футбол игра простая: немцы всегда побеждают. Если смогут выйти из группы

Быший напападающий Англии и "Барселоны" Гарри Линекер потролил сборную Германии после вылета из чемпионата мира. Он переделал знаменитую футбольную пословицу.

Сборная Германии заняла третье место в группе Е, набрав 4 очка. Их обошли Испания и Япония, причем последние вышли в плей-офф с первого места.

“Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always win.” If they get through the group stage. pic.twitter.com/Svhay80Kw2