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Линекер тролит сборную Германии: Футбол игра простая: немцы всегда побеждают. Если смогут выйти из группы
Главное Англии не пустить вперед Сенегал
Getty Images / Global Images Ukraine
Быший напападающий Англии и "Барселоны" Гарри Линекер потролил сборную Германии после вылета из чемпионата мира. Он переделал знаменитую футбольную пословицу.
"Футбол игра простая. 22 мужика гоняются за мячом 90 минут, а побеждают всегда Немцы". Если выходят из группы", – добавил в твиттере Линекер.
Сборная Германии заняла третье место в группе Е, набрав 4 очка. Их обошли Испания и Япония, причем последние вышли в плей-офф с первого места.
“Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always win.” If they get through the group stage. pic.twitter.com/Svhay80Kw2— Gary Lineker ???????? (@GaryLineker) December 1, 2022
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