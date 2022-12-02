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Линекер тролит сборную Германии: Футбол игра простая: немцы всегда побеждают. Если смогут выйти из группы

Чемпионат мира FIFA
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Главное Англии не пустить вперед Сенегал

Линекер тролит сборную Германии: Футбол игра простая: немцы всегда побеждают. Если смогут выйти из группы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Быший напападающий Англии и "Барселоны" Гарри Линекер потролил сборную Германии после вылета из чемпионата мира. Он переделал знаменитую футбольную пословицу.

"Футбол игра простая. 22 мужика гоняются за мячом 90 минут, а побеждают всегда Немцы". Если выходят из группы", – добавил в твиттере Линекер.

Сборная Германии заняла третье место в группе Е, набрав 4 очка. Их обошли Испания и Япония, причем последние вышли в плей-офф с первого места.

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В статье: Германия Гари Линекер Чемпионат мира 2022
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