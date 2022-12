На катарском ТВ Германию проводили с чемпионата мира прикрытыми ртами

На катарском телевидении не постеснялись позлорадствовать над вылетом Германии из чемпионата мира. Ведущие прекрыли рты и помахали рукой Бундестим.

В конце эфира ведущий сказал: "Так мы провожаем Германию с этого чемпионата мира".

Ведущие так отреагировали на акцию протеста игроков Германии перед матчем с Японией в первом туре. Тогда на командном фото футболисты Бундестим прикрыли рты, выступив против запрета ФИФА на повязки OneLove.

Qatari TV celebrating the exit of #GER from the World Cup: pic.twitter.com/RYkvFouMcL