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На катарском ТВ Германию проводили с чемпионата мира прикрытыми ртами

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
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Реакция на акцию протеста

На катарском ТВ Германию проводили с чемпионата мира прикрытыми ртами

Фото: скриншот трансляции

Новина українською

На катарском телевидении не постеснялись позлорадствовать над вылетом Германии из чемпионата мира. Ведущие прекрыли рты и помахали рукой Бундестим.

В конце эфира ведущий сказал: "Так мы провожаем Германию с этого чемпионата мира".

Ведущие так отреагировали на акцию протеста игроков Германии перед матчем с Японией в первом туре. Тогда на командном фото футболисты Бундестим прикрыли рты, выступив против запрета ФИФА на повязки OneLove.

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В статье: Германия УЕФА Ювентус (Турин) Чемпионат мира 2022
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Источник:
bild.de

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Комментарии (1)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
02.12.2022 в 19:23
Своїх катарців бездарів краще проведіть. Хто-хто, а ви б краще помовчали
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