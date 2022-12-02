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На катарском ТВ Германию проводили с чемпионата мира прикрытыми ртами
Реакция на акцию протеста
Фото: скриншот трансляции
На катарском телевидении не постеснялись позлорадствовать над вылетом Германии из чемпионата мира. Ведущие прекрыли рты и помахали рукой Бундестим.
В конце эфира ведущий сказал: "Так мы провожаем Германию с этого чемпионата мира".
Ведущие так отреагировали на акцию протеста игроков Германии перед матчем с Японией в первом туре. Тогда на командном фото футболисты Бундестим прикрыли рты, выступив против запрета ФИФА на повязки OneLove.
Qatari TV celebrating the exit of #GER from the World Cup: pic.twitter.com/RYkvFouMcL— EuroFoot (@eurofootcom) December 2, 2022
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