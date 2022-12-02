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Рочет привозит пенальти и сам его отбивает. Гана снова не забила пенальти Уругваю
На этом ЧМ пенальти забивают редко
Фото: Getty Images
Голкипер Уругвая прыгнул в ноги нападающему Ганы, судья поставил точку. Рочет исправил ошибку и взял 11-метровый удар.
21' Андре Айю – незабитый пенальти.
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
02.12.2022 в 18:07
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