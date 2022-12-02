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Дубль за 6 минут. Де Арраскаэта удваивает преимущество Уругвая в матче против Ганы. ВИДЕО
Два первых мяча Уругвая на этом ЧМ
Фото: Getty Images
По-волейбольному разыграли игроки Уругвая свою атаку, а де Арраскаэта решил пробить. Вратарь мог спасти, но не судьба.
32' Джорджиан де Арраскаэта – 0:2.
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