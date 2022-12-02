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Тигры не сдаются. Корея отыгралась в матче с Португалией. ВИДЕО
Затолкали после углового
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
2 декабря состоялись матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы H
В поединке Южная Корея – Португалия европейцы очень быстро открыли счет, однако корейцы в середина матча смогли отыграться.
После углового и неразберихи в штрафной Ким Йон Хвон все-таки затолкал круглого в сетку – 1:1.
Напомним, что португальцы за два тура уже обеспечили выход в плей-офф и этот подинок не несет для них серьезного турнирного значения. А вот Корее для выхода в 1/8 финала нужна только победа.
Отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн данного поединка.
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