Тигры не сдаются. Корея отыгралась в матче с Португалией. ВИДЕО

2 декабря состоялись матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы H ЧМ-2022 .

В поединке Южная Корея – Португалия европейцы очень быстро открыли счет, однако корейцы в середина матча смогли отыграться.

После углового и неразберихи в штрафной Ким Йон Хвон все-таки затолкал круглого в сетку – 1:1.

Напомним, что португальцы за два тура уже обеспечили выход в плей-офф и этот подинок не несет для них серьезного турнирного значения. А вот Корее для выхода в 1/8 финала нужна только победа.

Отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн данного поединка.