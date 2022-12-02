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Камерун - Бразилия 1:0. Резервисты не впечатлили
Бразилия осталась на первом месте, несмотря на поражение в последнем туре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира, третий тур, группа G. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”
Камерун – Бразилия 1:0
Гол: Абубакар 90+2
Камерун: Эпасси – Фаи, Ву, Эбосс, Толо – Замбо-Ангисса, Кунде (Ншам 68) – Мбемо (Токо Экамби 64), Чупо-Мотинг, Нгамале (Мбекеле 85) – Абубакар
Бразилия: Эдерсон – Дани Алвес, Милитао, Бремер, Теллес (Маркиньос 55) – Фабиньо, Фред (Гимараэш 55) – Антони (Рафинья 79), Родриго (Эвертон 55), Мартинелли – Жезус (Педро 64)
Предупреждения: Толо 6, Кунде 28, Фаи 32, Абубакар 81, Абубакар 90+3 – Милитао 7, Гимараэш 85
Удаление: Абубакар 90+3
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бразилия
|3
|2
|0
|1
|3-1
|+2
|6
|2
|Швейцария
|3
|2
|0
|1
|4-3
|+1
|6
|3
|Камерун
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|4
|Сербия
|3
|0
|1
|2
|5-8
|-3
|1
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