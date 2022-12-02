  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Камерун - Бразилия 1:0. Резервисты не впечатлили
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Камерун - Бразилия 1:0. Резервисты не впечатлили

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Бразилия осталась на первом месте, несмотря на поражение в последнем туре

Камерун - Бразилия 1:0. Резервисты не впечатлили

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира, третий тур, группа G. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”

Камерун – Бразилия 1:0

Гол: Абубакар 90+2

Камерун: Эпасси – Фаи, Ву, Эбосс, Толо – Замбо-Ангисса, Кунде (Ншам 68) – Мбемо (Токо Экамби 64), Чупо-Мотинг, Нгамале (Мбекеле 85) – Абубакар

Бразилия: Эдерсон – Дани Алвес, Милитао, Бремер, Теллес (Маркиньос 55) – Фабиньо, Фред (Гимараэш 55) – Антони (Рафинья 79), Родриго (Эвертон 55), Мартинелли – Жезус (Педро 64)

Предупреждения: Толо 6, Кунде 28, Фаи 32, Абубакар 81, Абубакар 90+3 – Милитао 7, Гимараэш 85

Удаление: Абубакар 90+3

# Команда И В Н П М РМ О
1 Бразилия 3 2 0 1 3-1 +2 6
2 Швейцария 3 2 0 1 4-3 +1 6
3 Камерун 3 1 1 1 4-4 0 4
4 Сербия 3 0 1 2 5-8 -3 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Камерун сборная Камеруна ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022 сборная Бразилии Национальная сборная Бразилии Национальная сборная Камеруна Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
02.12.2022 в 23:18
Щось ці "маги м'яча" у групі менше всіх забили Виходить лише англійці нікому не програвали
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2022 в 23:20
планокуры и марокканцы тоже не проигрывали
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
02.12.2022 в 23:50
Та то я з тієї п'ятірки, що експерти визначали, як головних претендентів на КС...
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2022 в 23:17
два удара в створ ворот бразил в группе (оба - в одном матче) - один гол!))) вывод: нужно больше бить в створ ворот!)))
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.12.2022 в 23:09
Резерви у Бразилії слабенькі
Ответить
+1
0
Romerik (YNWA)
02.12.2022 в 23:03
Шо там, Етоо? Виграли ЧС?
Ответить
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
02.12.2022 в 23:02
Начитавшись вчерашних комментариев по матчу Испании на Юа-Футбол, Бразилия очень хотела попасть не на Южную Корею, а на Португалию, но не попала Веселый групповой этап вышел, ждем дальнейших сюрпризов
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде