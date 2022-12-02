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Южная Корея испортила планы всем – в плей офф они и Португалия. Развязка группы Н
Каждый игровой день сенсация
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Уругвай обыграл Гану (2:0), но даже это не помогло команде Суареса выйти в плей-офф. Футболисты сборной Южной Кореи сотворили сенсацию, обыграв Португалию (2:1).
Решающий гол, который выбил Угругвай из плей-офф был забит в матче Южная Корея – Португалия на 90+1 минуте встречи.
|№
|Команда
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|1
|Португалия
|2
|0
|1
|+2
|6
|2
|Южная Корея
|1
|1
|1
|0
|4
|3
|Уругвай
|1
|1
|1
|0
|4
|4
|Гана
|1
|0
|2
|-2
|3
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
02.12.2022 в 19:22
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