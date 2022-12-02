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Южная Корея испортила планы всем – в плей офф они и Португалия. Развязка группы Н

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Каждый игровой день сенсация

Южная Корея испортила планы всем – в плей офф они и Португалия. Развязка группы Н

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Уругвай обыграл Гану (2:0), но даже это не помогло команде Суареса выйти в плей-офф. Футболисты сборной Южной Кореи сотворили сенсацию, обыграв Португалию (2:1).

Решающий гол, который выбил Угругвай из плей-офф был забит в матче Южная Корея – Португалия на 90+1 минуте встречи.

Команда В Н П +/- О
1 Португалия 2 0 1 +2 6
2 Южная Корея 1 1 1 0 4
3 Уругвай 1 1 1 0 4
4 Гана 1 0 2 -2 3

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В статье: Гана Португалия Южная Корея Уругвай Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
02.12.2022 в 19:22
Жаль что афры подкачали, хотел чтоб ганцы и корейцы уделали бриолин и челюсти))
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