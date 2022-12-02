Уругвай обыграл Гану (2:0), но даже это не помогло команде Суареса выйти в плей-офф. Футболисты сборной Южной Кореи сотворили сенсацию, обыграв Португалию (2:1).

Решающий гол, который выбил Угругвай из плей-офф был забит в матче Южная Корея – Португалия на 90+1 минуте встречи.