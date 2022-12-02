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ЧМ. Южная Корея – Португалия 2:1. Игроки АПЛ дарят плей-офф корейцам

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

На счету Криштиану Роналду асист. Правда, в свои ворота

ЧМ. Южная Корея – Португалия 2:1. Игроки АПЛ дарят плей-офф корейцам

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпионат мира-2022

Группа H, третий тур

"Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян)

Главный арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

Южная Корея – Португалия 2:1

Голы: Ким Йон Гвон 27, Хван Хи Чхан 90+1 – Рикарду Орта 5

Южная Корея: Син Гю Ким – Мун Хван Ким, Кен Вон Кван, Йон Гвон Ким (Сон Чун Хо), Джин Су Ким – Чон – Хван, Кан Ин Ли (Хван Ий Джо 81) – Дже Сон Ли (Хван Хи Чан 66), Чо, Сон

Португалия: Кошта – Канселу, Пепе, Силва, Далот – Невеш (Леау 65) – Матеус (Пальинья 65), Мариу (Б. Силва 81) – Витинья (Карвалью 81), Роналду (Силва 65), Орта

Предупреждения: Ли Кан Ин 36, Хван Хи Чхан 90+2

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Южная Корея Сон Хин Мин Хван Хи Чхан
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
02.12.2022 в 19:19
Ну молодці, що сказати. Не все від них залежало в цій групі, могли і пролетіти (забий Уругвай третій), але що стосувалося свого матчу - зробили максимум. Пощастило. Хоч в 1/8 з Бразильцями пограють)
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scorpius (Ck)
02.12.2022 в 19:16
Отлично!
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