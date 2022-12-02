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ЧМ. Южная Корея – Португалия 2:1. Игроки АПЛ дарят плей-офф корейцам
На счету Криштиану Роналду асист. Правда, в свои ворота
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира-2022
Группа H, третий тур
"Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян)
Главный арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)
Южная Корея – Португалия 2:1
Голы: Ким Йон Гвон 27, Хван Хи Чхан 90+1 – Рикарду Орта 5
Южная Корея: Син Гю Ким – Мун Хван Ким, Кен Вон Кван, Йон Гвон Ким (Сон Чун Хо), Джин Су Ким – Чон – Хван, Кан Ин Ли (Хван Ий Джо 81) – Дже Сон Ли (Хван Хи Чан 66), Чо, Сон
Португалия: Кошта – Канселу, Пепе, Силва, Далот – Невеш (Леау 65) – Матеус (Пальинья 65), Мариу (Б. Силва 81) – Витинья (Карвалью 81), Роналду (Силва 65), Орта
Предупреждения: Ли Кан Ин 36, Хван Хи Чхан 90+2
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