  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. В последний раз только две южноамериканские команды выходили в плей-офф в 2002-м году
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В последний раз только две южноамериканские команды выходили в плей-офф в 2002-м году

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Примечательно, что тогда именно южноамериканская команда и выиграла ЧМ

В последний раз только две южноамериканские команды выходили в плей-офф в 2002-м году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уругвай вылетел из чемпионата мира, заняв 3-е место в группе Н по итогам решающего тура. Только две команды из Южной Америки вышли из группы в последний раз в 2002-м году.

Тогда же Уругвай в последний раз не играл в плей-офф. На чемпионате мира в Японии и Южной Корее из группы также не вышла Аргентина, а среди 16-ти лучших команд от Южной Америки были только Бразилия и Парагвай.

Примечательно, что тогда турнир выиграла команда именно из Южной Америки – Бразилия. "Селесао" обыграли в финале Германию (2:0).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Аргентина Уругвай Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде