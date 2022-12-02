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В последний раз только две южноамериканские команды выходили в плей-офф в 2002-м году
Примечательно, что тогда именно южноамериканская команда и выиграла ЧМ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уругвай вылетел из чемпионата мира, заняв 3-е место в группе Н по итогам решающего тура. Только две команды из Южной Америки вышли из группы в последний раз в 2002-м году.
Тогда же Уругвай в последний раз не играл в плей-офф. На чемпионате мира в Японии и Южной Корее из группы также не вышла Аргентина, а среди 16-ти лучших команд от Южной Америки были только Бразилия и Парагвай.
Примечательно, что тогда турнир выиграла команда именно из Южной Америки – Бразилия. "Селесао" обыграли в финале Германию (2:0).
Uruguay fail to make it out of the group stages of a World Cup for the 1st time since 2002.— Get World Cup Football News (@_GIFN) December 2, 2022
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