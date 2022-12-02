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Ниже на ЧМ были только четверо. Роналду за матч с Южной Кореей получил от WhoScored позорно низкую оценку
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Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 3-го тура группы H ЧМ-2022 Южная Корея на последних минутах
С первых минут у португальцев вышел Криштиану Роналду, который провел на поле 65 минут и ничем особенным не запомнился.
Ну и по итогам матча Криштиану получил от известного статистического портала WhoScored довольно низкую оценку 5.11.
И на данный момент это 5-я самая низкая оценка у игроков на всем ЧМ.
Ниже были оценки у двух защитников Коста-Рики, Уэльса и Ганы.
Впрочем, для справедливости нужно отметить, что Португалия после двух туров уже обеспечила себе плей-офф, и этот матч не имел для них фактически никакого турнирного значения.
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