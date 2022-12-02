Ниже на ЧМ были только четверо. Роналду за матч с Южной Кореей получил от WhoScored позорно низкую оценку

В матче 3-го тура группы H ЧМ-2022 Южная Корея на последних минутах вырвала победу у Португалии (2:1) .

С первых минут у португальцев вышел Криштиану Роналду, который провел на поле 65 минут и ничем особенным не запомнился.

Ну и по итогам матча Криштиану получил от известного статистического портала WhoScored довольно низкую оценку 5.11.

И на данный момент это 5-я самая низкая оценка у игроков на всем ЧМ.

Ниже были оценки у двух защитников Коста-Рики, Уэльса и Ганы.

Впрочем, для справедливости нужно отметить, что Португалия после двух туров уже обеспечила себе плей-офф, и этот матч не имел для них фактически никакого турнирного значения.