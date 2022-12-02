Ждем красивую экзотику. Стартовые составы на матч Камерун - Бразилия

Сегодня, 2 декабря, в 21:00, состоятся матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы G ЧМ-2022 .

В одном из них сыграют Камерун и Бразилия, и уже известны стартовые составы команд на поединок.

Камерун: Эпасси, Ву, Эбоссе, Толо, Фай, Нгамеле, Кунде, Ангисса, Абубакар, Мбеумо, Шупо-Мотинг

Бразилия: Эдерсон, Милитао, Алвес, Бремер, Теллес, Фред, Фабиньо, Антони, Мартинелли, Родриго, Жезус

Напомним, что матч начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

В параллельном поединке сыграют Швейцария и Сербия.

Ну и отметим, что Бразилия после двух туров лидирует в группе с 6 очками и уже обеспечила себе выход в плей-офф . Швейцария на втором месте с 3 очками, ну и у Камеруна и Сербии по 1 баллу.