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Ждем красивую экзотику. Стартовые составы на матч Камерун - Бразилия
Стартовые составы команд
фото из свободных источников
Сегодня, 2 декабря, в 21:00, состоятся матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы G
В одном из них сыграют Камерун и Бразилия, и уже известны стартовые составы команд на поединок.
Камерун: Эпасси, Ву, Эбоссе, Толо, Фай, Нгамеле, Кунде, Ангисса, Абубакар, Мбеумо, Шупо-Мотинг
Бразилия: Эдерсон, Милитао, Алвес, Бремер, Теллес, Фред, Фабиньо, Антони, Мартинелли, Родриго, Жезус
Напомним, что матч начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет
В параллельном поединке сыграют Швейцария и Сербия.
Ну и отметим, что Бразилия после двух туров лидирует в группе с 6 очками и уже обеспечила себе выход в плей-офф . Швейцария на втором месте с 3 очками, ну и у Камеруна и Сербии по 1 баллу.
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